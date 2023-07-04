Дощі з грозами та спека до 36°: синоптики розповіли, яка погода буде 5 липня

У західних і центральних областях прогнозуються дощі та грози. В інших регіонах варто очікувати сонячну погоду і спеку.

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У середу, 5 липня, в Україні очікується спекотна погода. Однак, в окремих регіонах все ж збережеться літня прохолода через дощі та грози. Про це повідомили синоптики "Укргідрометцентру".

Прогноз погоди в Україні на середу, 5 липня, передбачає мінливу хмарність. Вночі в західних регіонах, таких як Житомирська та Вінницька області, очікуються короткочасні дощі з грозами. Удень також можливі короткочасні дощі з грозами в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській та Сумській областях. На решті території країни очікується погода без опадів. Під час гроз місцями можуть виникати пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.

За даними прогнозу погоди на середу, 5 липня, вночі на більшій частині території України очікується температура +16-21°. У західних регіонах країни вночі буде прохолодніше — +13-18°, а на півдні та південному сході буде тепліше — +19-24°.

Удень повітря прогріється, і найтепліше буде на півдні та південному сході, де очікуються позначки на термометрах від +31-36°. У західних регіонах країни вдень буде прохолодніше, з температурою +23-28°.

Карта погоди

Погода в Києві

У Київській області на середу, 5 липня, очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, але вдень можливі короткочасні дощі та періодично грози. Вітер змінюватиме напрямок і матиме швидкість 3-8 м/с. Під час гроз місцями можливі пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме +16-21°, а вдень підніметься до +27-32°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 17-19° тепла, а вдень — 28-30° вище нуля.

Нещодавно вчені з'ясували, що спекотна погода викликає масовий сплеск зрад. Як виявилося, висока температура підвищує лібідо людини.