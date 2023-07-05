"8 років без вироку": адвокат звинуватив у діях Гуменюка суд і прокуратуру (відео)

За словами Олександра Свиридовського, його клієнт був у пригніченому стані, адже йому вкотре продовжили запобіжний захід на 2 місяці. Також він неодноразово виявляв бажання мобілізуватися.

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Адвокат Ігоря Гуменюка, який влаштував вибухи в Шевченківському районному суді Києва і в результаті покінчив життя самогубством, розповів про можливі мотиви свого клієнта. Олександр Свиридовський дав свій коментар в ефірі телеканалу UWN 5 липня.

За його словами, підсудний був украй пригнічений останнім часом, адже його справу розглядали в суді практично 8 років. Це і могло послужити мотивом для інциденту, який стався в суді.

"У нього певним чином пригнічений стан, тому що 31 серпня вже буде 8 років, як він у СІЗО без вироку суду. Якщо це справді він вчинив такі дії, то я вважаю, що значна частина провини в цьому лежить на прокурорі та суді, який подовжує його тримання під вартою", — йдеться в повідомленні.

Окремо адвокат у розмові з журналістами наголосив, що від початку повномасштабної війни в Україні його клієнт хотів мобілізуватися і почати брати участь у бойових діях на фронті. Він неодноразово звертався із заявами, однак цього так і не сталося і під час засідання 5 липня суд вкотре продовжив запобіжний захід ще на 60 діб. Ігор Гуменюк унаслідок інциденту в суді підірвав гранату в одному з приміщень і помер.

Нагадаємо, 5 липня повідомлялося, що в Шевченківському районному суді міста Києва пролунало одразу кілька вибухів і зафіксовано перестрілку. За попередніми даними, винуватцем є Ігор Гуменюк, який у 2015 році влаштував теракт під Верховною Радою. У МВС заявили, що винуватець помер після підриву гранати.