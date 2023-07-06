Вибух біля Шевченківського суду: стали відомі імена поранених правоохоронців,- ЗМІ

Повідомляється, що поранення дістали нацгвардієць і двоє спецпризначенців КОРД. Вони перебувають у лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

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Унаслідок спроби втечі Ігоря Гуменюка з будівлі Шевченківського суду 5 липня поранення дістали троє працівників МВС: один боєць Національної гвардії України і двоє спецпризначенців КОРДу. Про це пише видання "Страна.юа" з посиланням на свої джерела.

За словами джерела, першим дістав поранення нацгвардієць Руслан Деренко. У нього діагностували двокістковий перелом правої гомілки. Наразі він перебуває в лікарні.

Потім, як повідомляється, вже під час штурму поранення отримали співробітники спецпідрозділу КОРД. Так, у Юрія Карпенка осколкове поранення нижньої частини лівої ноги. Другий — Микола Матвієнко, який дістав відкритий перелом лівого гомілковостопного суглоба з артеріальною кровотечею та забій обох внутрішніх ділянок стегна.

Видання пише, що обидва КОРДівці перебувають у лікарні.

Нагадаємо, що 5 липня в Шевченківському суді Києва стався вибух. Обвинувачений Ігор Гуменюк, який влаштував вибухи в суді в Києві, за повідомленнями, загинув на місці.

Крім того, Фокус писав, що в Шевченківському районному суді міста Київ пролунало одразу кілька вибухів і зафіксовано перестрілку. Перший вибух пролунав о 17:20. Військові конвойної служби Національної гвардії України привезли до приміщення Шевченківського суду підсудного, який і підірвав у туалеті невідомий вибуховий пристрій.

Другий вибух пролунав приблизно о 19:00. Після цього співробітники правоохоронних органів попросили медиків заїхати на територію суду, а очевидців відійти подалі. З будівлі Шевченківського районного суду після цього винесли двох людей на ношах. В Офісі генерального прокурора підтвердили, що внаслідок інциденту постраждало двоє співробітників правоохоронних органів.

Винним у вибухах у будівлі суду є Ігор Гуменюк. Чоловік у 2015 році влаштував теракт під будівлею Верховної Ради, що призвело до загибелі людей.