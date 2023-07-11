Струс мозку та зламаний палець: у Одесі п'яниця побив офіцера поліції, — соцмережі (відео)

Група поліцейських ганялась за одеситом, якому кілька разів вдавалось вивернутись з чіпких рук правоохоронців. Врешті чоловіка затримали: він відбивався досить майстерно.

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У Одесі група правоохоронців ледь затримала напівроздягнутого п'яного чоловіка. П'яниця настільки потужно опирався, що один з правоохоронців — старший лейтенант — опинився у лікарні з цілим букетом травм: від струсу мозку до зламаного пальця. Відео затримання опубліковано у місцевому Telegram-каналі "Х* Одеса".

Відео зняли випадкові свідки побиття на вулиці Одеси.

На першій частині відео — "полювання" на п'яницю: його намагається затримати троє поліцейських, а він відбивається ногами й постійно тікає. "Перегони" відбуваються на вулиці Дальницькій, буд. 25, вказано у дописі.

Поліцейські намагаютсья затримати одесита

На іншому відео — п'яний чоловік, якого все ж затримали. Тепер він відповідає на питання, які йому ставить поліція. На питання про місце проживання заявляє, що живе в "Київській русі, в колишній слов'янській пустелі".

Коли ж у затриманого цікавляться про причини правопорушення, він згадує любов і сатану, каже — "Закохався, брат! Моя адреса — любов, алтар для сатани".

Одесит, якого затримала поліція, пояснює мотиви своїх вчинків Фото: Скриншот

За підсумками затримання старший лейтенант поліції опинився в лікарні з наступним набором травм: закрита черепно-мозкова травма, струс мозку та зламаний палець.

Інцидент в Одесі

Зазначимо, на момент публікації ГУ Національної поліції в Одеській області не повідомило про причини інциденту в Одесі.

Нагадуємо, 6 липня стали відомі деталі про побиття, яке вчинив на Закарпатті працівник Територіального центру комплектування. Як з'ясувалось, чоловік неодноразово бив людей та пиячив, при цьому сусіди називали його стан "планка падає".

Тим часом у Туреччині стався інцидент з російським туристом. У мережі опублікували відео, на якому охорона турецького готелю гамселила росіянина. Втім згодом з'ясувалось, що інцидент вичерпано — сторони конфлікту перепросили одна одну.