"Не можемо купити Patriot": 600 млн гривень на музей Голодомору не можна віддати ЗСУ, — нардеп (відео)

За словами народного депутата Микити Потураєва, виділені гроші Україна отримала від міжнародних донорів. Вони можуть бути витрачені тільки на цивільні потреби, а на військові — ні.

Related video

Виділені Верховною Радою України майже 600 млн гривень на добудову музею Голодомору-геноциду не можна віддати на потреби ЗСУ. Про це заявив народний депутат і голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв у коментарі "Радіо. Свобода".

За його словами, ці гроші Україна отримала від міжнародних фондів. А такі кошти можуть бути витрачені лише на цивільні потреби.

"Ці гроші взагалі-то не наші. Не наших платників податків", — сказав народний депутат.

Він зазначив, що ці 600 млн гривень — це гроші міжнародної макрофінансової допомоги. Інших грошей на цивільні потреби в України немає.

"Жодна копійка з цих грошей не може йти на потреби фронту", — сказав Потураєв.

Він роз'яснив, що всі гроші, які збираються в Україні, йдуть на фронт, а міжнародні донори оплачують цивільні потреби.

Потураєв заявив, що було дуже важко знайти ці 600 млн гривень.

За його словами, на 90-ті роковини трагедії необхідно добудувати музей. Україна весь час просить міжнародних партнерів визнати Голодомор 1932-1933-х років геноцидом українського народу. Уже 33 країни зробили це.

"Ми повинні робити символічні речі, тому що це і є ідеологія. Ідеологія, яка наповнює нашу перемогу", — зазначив Потураєв.

Потураєв про виділення 600 млн гривень на добудову музею Голодомору-геноциду

За словами Потураєва, щодо грошей, виділених на заміну радянського герба на український тризуб на монументі Батьківщини-мати, претензії у громадян України ті ж самі.

Раніше 14 липня Фокус повідомляв, що народний депутат Євгенія Кравчук також говорила, що 573,9 млн гривень не можна виділити на армію.

"Якщо знову не дофінансувати — це означає законсервувати всі виділені кошти й саме будівництво. Цю суму [573,9 мільйона гривень] точно не можна виділити на армію, тому що її перерозподілили з іншої статті бюджету, яка профінансована донорами. Міжнародну фіндопомогу — від МВФ або внески в бюджет від інших країн не можна використовувати на армію або зброю", — пояснила Кравчук.

Також нагадаємо, що Національний музей Голодомору-геноциду почали будувати 2008 року на схилах Дніпра біля Києво-Печерської лаври. У 2010 році відкрили першу частину — меморіал. Друга частина стане власне самим музеєм.