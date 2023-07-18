Прогноз погоди на 19 липня: які регіони України накриють дощі (мапа)

В західних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями сильні. На решті території України — без опадів.

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19 липня, в Україні буде тепло. На Закарпатті та Прикарпатті прогнозують короткочасний дощ та грозу. На решті території — без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На Заході температура повітря вночі коливатиметься від 11⁰ до 16⁰ тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 25-28⁰ тепла. Вночі — без опадів, вдень — помірний короткочасний дощ, місцями — грози.

В Івано-Франківську синоптики прогнозують сильний дощ, в Ужгороді — дощ з грозою (І рівень небезпечності, жовтий). У Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях в першій половині дня місцями короткочасний дощ.

У Львівській області — вночі мінлива хмарність, без опадів, температура: +15°…+13°C. Вдень — мінлива хмарність, короткочасний дощ. Температура: +25°…+27°C.

Метеорологічні попередженння Фото: Укргідрометцентр

У високогір'ї Карпат вночі — від 9⁰ до 14⁰ тепла, вдень — 16-21⁰ тепла.

На Півдні України без опадів. В Одеській і Херсонській областях синоптики прогнозують невелику хмарність, температура повітря вдень від +28° до +31°.

В центральних областях України буде хмарно. Температура повітря вночі буде від +13°, вдень до +29°.

В північних областях температура повітря становитиме +14°…+25°, невелика хмарність, без опадів.

Прогноз погоди на 19 липня Фото: укргідрометцентр

Погода в Києві та області

У Київській області 19 липня буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме +12-17°, а вдень підніметься до +23-28°.

У Києві завтра буде вночі мінлива хмарність, без опадів. Температура: +17°…+15°, вітер північно-західний 5-10 м/с. Вдень — мінлива хмарність, без опадів. Температура: +25°…+27°.

Раніше, 13 липня, Фокус повідомляв, що в Європу прийшла "церберська спека", яка б'є температурні рекорди. Жителям окремих країн Європи доведеться буквально виживати в умовах жахливої спеки. Подекуди температура може сягати 48,8°.