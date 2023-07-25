Відсвяткувала Новий рік за 380 тисяч: у Києві поліція викрила керівницю "Укрзалізниці"

Працівниця "придбала" штучну ялинку за сотні тисяч гривень, і тепер може провести шість років за ґратами.

Related video

Українські слідчі викрили 50-річну киянку, що обіймала керівну посаду у державному підприємстві "Укрзалізниця". Вона, зловживаючи службовим становищем, привласнила кілька сотень тисяч гривень. Про це 25 липня повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у місті Київ.

Поліціянти з’ясували, що керівниця придбала штучну ялинку за 380 тисяч гривень. Кошти на новорічний символ з завищеною ціною були витрачені з бюджету "Укрзалізниці". Для "покупки" жінка уклала договір з підрядним підприємством.

"Факт злочину підтвердила низка проведених експертиз та слідчі дії", — зазначили в поліції.

Правоохоронці повідомили посадовиці про підозру у зловживанні владою або службовим становищем. За купівлю ялинки жінка може бути засуджена до шести років ув’язнення та позбавлена права обіймати певні посади протягом трьох років. Також зловмисниці загрожує штраф.

"Досудове розслідування триває", — додали в поліції.

Нагадаємо, вночі 25 липня у Святошинському районі Києва сталося смертельне ДТП. У Офісі генпрокурора проінформували, що водій авто збив двох військовослужбовців Нацгвардії на блокпості. Один з постраждалих загинув.

В Одеській області в реанімацію потрапив 7-річний хлопчик з опіками та травмами. З’ясувалось, що травми були результатом "виховання" старшої сестри.