Вимагав у будівельників 200 тисяч доларів: у Дніпрі судитимуть правоохоронця (фото)

У разі невиплати так званого "боргу" фігурант разом зі своїм братом погрожували кримінальною відповідальністю та навіть розправою, мовляв "що їх ніхто і ніколи не знайде", розповіли в ДБР.

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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо заступника начальника одного з правоохоронних органів Дніпра, який разом зі своїм братом вимагав у трьох місцевих мешканців 200 тисяч доларів США, наразі обвинувальний акт направлено до суду. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, високопосадовець з правоохоронних органів вимагав гроші у будівельників, які робили ремонт в будинку, який був оформлений на його тещу. Згодом після ремонту через коротке замикання у домі сталася пожежа.

Не повіривши аргументам будівельників фігурант всю провину за пожежу поклав на них і почав вимагати відшкодувати збитки, які сам оцінив у 200 тисяч доларів США.

Для залякування людей він залучив свого брата, а під час зустрічей з будівельниками вони пропонували розпродати їхні автомобілі та інше майно, безплатно працювати над відновленням будинку, а одному з мобілізованих робітників наказали кожного місяця перераховувати його заробітною плату, отриману в ЗСУ.

Людей залякували кримінальною відповідальністю, погрожували вбивством, обіцяючи закопати тіла так, "що їх ніхто і ніколи не знайде", а для того, аби узаконити "борг", правоохоронець почав вимагати від чоловіків укласти ще й фіктивні договори позики.

Зазначається, що працівники ДБР у травні 2023 року зуміли якісно задокументувати всі протиправні дії вимагачів, а потерпілих вберегти від можливої розправи.

Фігуранта та його брата обвинувачують у вимаганні з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що передбачається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 19 липня, ДБР затримало командира роти у момент отримання частини хабаря, який він вимагав з сержанта ЗСУ. "Підстава" для вимагання хабаря — нібито недостача військового спорядження.

До слова, 18 липня ДБР викрили двох посадовців на Рівненщині, які видали 1,2 млн грн 29 військовим, коли ті перебували в тилу і не мали права на бойові виплати. Ідеться про двох заступників командира, які самовільно оформили доплати й премії.