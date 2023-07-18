На Рівненщині двоє заступників командира виплачували "бойові" порушникам дисципліни, — ДБР

Військові завдали збитків державі витрат на 1 млн 200 тис. грн. Загалом виплати були здійснені 29 особам, розповіли у ДБР.

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У військовій частині у Рівненській області двоє заступників командира роти з морально-психологічного забезпечення незаконно виплачували премії порушникам дисципліни кошти. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Протягом шести місяців вони оформлювали доплати по 30 тисяч гривень підлеглим. На це у військовослужбовців не було права. Загалом було підтверджено випадки виплат 29 особам, які порушували військову дисципліну.

Заступники командира роти вирішили не повідомляти керівництво щодо виключення їх зі списків на премії. Вони здійснювали відповідні дії, хоча отримали повну інформацію стосовно наявних правопорушень.

Відповідні дії, як встановили правоохоронці, завдали збитків державі витрат на 1 млн 200 тис. грн. За час розслідування порушники відшкодували цю суму в повному обсязі.

Вирок Дубенського міськрайонного суду Рівненської області

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