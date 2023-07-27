Град розміром із долоню і блекаут: окупований Севастополь накрила негода (фото, відео)

Місцева "влада" повідомила, що в низці районів спостерігаються серйозні проблеми з електрикою, а морський пасажирський транспорт через штормове попередження був змушений припинити роботу.

Related video

На тимчасово окупований Кримський півострів обрушилася негода. У Севастополі пішла сильна злива з градом розміром у долоню. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали 27 липня.

За інформацією місцевих жителів, дороги почали поступово перетворюватися на річки, а люди ховаються від негоди на зупинках громадського транспорту. Напередодні в Криму оголосили про штормове попередження 27 і 28 липня.

Надвечір морський пасажирський транспорт призупинив свою роботу до стабілізації погодних умов.

"В.о. віце-губернатора Севастополя" Євген Горлов також повідомив про проблеми, які принесла в окупований Крим негода. Частина населення залишилася без електрики на невизначений термін.

"Через негоду спрацював захист електропідстанції. Наразі без електрики сидить Корабельна сторона та Ластова бухта. Там уже працюють аварійні бригади", — ідеться в повідомленні.

Град випав розміром з людську долоню і розбивав вікна автомобілів. Чи є постраждалі — наразі невідомо.

Місцева "влада" також повідомляє про те, що частину будинків почало підтоплювати, і це підтверджують жителі Севастополя, які публікують у мережі ролики з під'їздів.

За деякими даними негода також дісталася окупованої Ялти, де зафіксовано дощ і сильну грозу.

Нагадаємо, 24 липня повідомлялося, що синоптик розповіла, чого чекати від погоди в останній тиждень місяця. Наталка Діденко попереджала, що в другій половині тижня в Україні настане похолодання, у деяких областях можливі опади. Ближче до вихідних погода стабілізується.