Град размером с ладонь и блэкаут: оккупированный Севастополь накрыла непогода (фото, видео)

Местные "власти" сообщили, что в ряде районов наблюдаются серьезные проблемы с электричеством, а морской пассажирский транспорт из-за штормового предупреждения был вынужден прекратить работу.

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На временно оккупированный Крымский полуостров обрушилась непогода. В Севастополе пошел сильный ливень с градом размером в ладонь. Об этом сообщают местные Telegram-каналы 27 июля.

По информации местных жителей, дороги начали постепенно превращаться в реки, а люди прячутся от непогоды на остановках общественного транспорта. Накануне в Крыму объявили о штормовом предупреждении 27 и 28 июля.

Под вечер морской пассажирский транспорт приостановил свою работу до стабилизации погодных условий.

"И.о. вице-губернатора Севастополя" Евгений Горлов также сообщил о проблемах, которые принесла в оккупированных Крым непогода. Часть населения осталась без электричества на неопределенный срок.

"Из-за непогоды сработала защита электроподстанции. Сейчас без электричества сидит Корабельная сторона и Ластовая бухта. Там уже работают аварийные бригады", — говорится в сообщении.

Град выпал размером с человеческую ладонь и разбивал окна автомобилей. Есть ли пострадавшие — на данный момент неизвестно.

Местные "власти" также сообщают о том, что часть домов начало подтапливать и это подтверждают жители Севастополя, которые публикуют в сети ролики из подъездов.

По некоторым данным непогода также добралась до оккупированной Ялты, где зафиксирован дождь и сильная гроза.

Напомним, 24 июля сообщалось, что синоптик рассказала, чего ждать от погоды в последнюю неделю месяца. Наталка Диденко предупреждала, что во второй половине недели в Украине наступит похолодание, в некоторых областях возможны осадки. Ближе к выходных погода стабилизируется.