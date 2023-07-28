Дроти не гризе, але вимагає ніжності: домашній пацюк встановив рекорд у київській клініці (фото)

Гризун-рекордсмен має найбільшу зафіксовану вагу. Диплом отримав його господар — військовослужбовець ЗСУ, якого здивували темпи росту домашнього улюбленця.

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В одній з ветеринарних клінік Києва зафіксували рекорд. Українці принесли домашнього сірого пацюка з найбільшою вагою. Деталями 28 липня поділився кореспондент "КИЇВ24".

Щура-рекордсмена звати Сквиш, і він важить 885 грамів. Зріст гризуна складає приблизно 47 сантиметрів.

У ЗМІ розповіли, що Дмитро та Яна Павленки знайшли пацюка на вулиці, і тоді він був схожим на маленьку мишку. Сквиш не злякався людей та швидко освоївся в новому домі.

Зі слів господарів, гризти дроти та перекидати вази у Сквиша немає. Натомість щур ревнував родину до комп’ютерної миші та постійно вимагав уваги — просив, щоб його чухали.

Дмитро — військовослужбовець ЗСУ, тому вдома буває рідко. Одного разу після повернення з відрядження його здивували розміри гризуна — ріст Сквиша не припинявся, і він ставав все більшим.

"За даними з відкритих джерел, у світі немає сірого пацюка, який би важив більш як 880 грамів, а в Україні тепер є", — підкреслили у медіа.

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