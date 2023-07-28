На Черкащині викрили наркобізнес з "обігом" у кілька десятків мільйонів гривень на місяць

Наркоторговці займались продажем майже усіх відомих наркотичних речовин, а для "відмивання" коштів купувати нерухомість по всій Україні. Наразі учасникам наркобізнесу загрожує до 12 років ув'язнення.

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Державне бюро розслідувань та Національна поліція у ході масштабної спецоперації викрили ще одне злочинне угруповання, яке виготовляло та розповсюджувало наркотики по всій території Україні. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, "бізнесмени" організували роботу нарколабораторій на території Черкаської області та спеціалізувались на виготовлені та збуті майже всього відомого спектра наркотиків серед яких: кокаїн, мефедрон, амфетамін, солі, альфа-ПВП та багато інших.

"Наркотики реалізовували гуртовим замовникам та у роздріб. Місячний грошовий обіг угрупування складав десятки мільйонів гривень. Для відмивання доходів від наркобізнесу учасники угруповання купували рухоме та нерухоме майно по всій Україні", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що в ході слідства ДБР задокументовано неодноразові факти збуту цивільному населенню понад 4 кг наркотиків та психотропних речовин. Правоохоронці затримали організатора та двох членів організованої групи безпосередньо під час збуту 24 кг наркотиків. Приблизна вартість цього дурману на ринку складає понад 300 тисяч доларів США.

Затриманим повідомили про підозру за статтею незаконного придбання, перевезення та зберігання з метою збуту наркотиків, вчиненого організованою групою. За це їм загрожує до 12 років ув’язнення.

"Наразі проведено 16 обшуків у Черкаській, Тернопільській та Волинській областях. Встановлюються всі учасники злочину, адже діяльність такого розгалуженого угрупування важко було б організувати без сприяння представників правоохоронних органів", — наголосили у ДБР.

До слова, 27 липня, слідчі Печерського управління поліції міста Києва за оперативного супроводження Служби безпеки України та процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури викрили групу осіб, яка організувала нарколабораторію з виготовлення психотропних речовин.

Нагадаємо, що 15 липня повідомлялось, що фінансова поліція Італії вилучили 2 тонни кокаїну вартістю 400 млн євро. Всю партію вивезли під потужною охороною на спеціальний завод і спалили.