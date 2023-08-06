Україна знову здійснюватиме експорт зерна, подобається це Росії чи ні, — Буданов

Глава ГУР заявив, що світ не повинен бути заручником однієї країни-терориста.

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Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив в ефірі болгарського телеканала bTV, що Україна знову почне експорт зерна зі своїх портів попри дії Росії.

За словами Буданова, світ не повинен бути заручником однієї країни-терориста, адже через скорочення експорту українського зерна страждають переважно країни Азії та Африки.

"Ми робимо все необхідне для відновлення експорту зерна через Чорне море і відновимо цей експорт. Це станеться незалежно від того, подобається це Росії чи ні", — заявив Буданов.

За словами глави ГУР, ще одним свідченням злочинів Росії проти людяності є атаки її збройних сил на портову інфраструктуру та зерносховища України.

Також у рамках інтерв'ю Буданов відповів на запитання щодо контрнаступу ЗСУ. За його словами, росіяни встигли побудувати добре укріплені оборонні позиції і попри це українська армія продовжує наступати.

"Я не буду приховувати, що це важко. Головне, що контрнаступ триває і на бахмутському напрямку він іде трохи швидше, ніж на півдні, але час покаже", — сказав Буданов.

Також глава ГУР подякував Болгарії за допомогу у війні проти Росії. Зокрема, він повідомив про те, що ця країна вже передала Україні значну кількість зброї, і збільшує обсяг виробництва нових боєприпасів.

"Наші потреби дуже великі, а тому це життєво важливо для нас", — сказав Буданов.

Нагадуємо, що чорноморська зернова ініціатива у 2022 році надала можливість отримати світу понад 32 мільйони тонн українського продовольства. 3 серпня під час засідання Ради Безпеки ООН державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що країнам світу потрібно об'єднати зусилля для протидії російському шантажу голодом, який може початися на планеті.

Нагадуємо, що 28 липня глава ГУР заявив про те, що ЗСУ скоро увійдуть в окупований Крим.

Згідно з повідомленням Генерального штабу ЗСУ від 6 серпня засобами ППО вдалося знищити 17 ракет "Калібр" і 27 дронів "Shahed", якими Росія атакувала Україну ввечері 5 серпня і вночі 6 серпня.