Наркотичний супермаркет у будинку: у Львові чоловік продавав канабіс у під'їзді (фото)

Українець тримав вдома згортки з наркотиками, якими торгував, не виходячи з будинку. Він налагодив точку збуту канабісу безпосередньо в багатоповерхівці.

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Львів’янин організував точку продажу наркотиків у власному під’їзді. Він перебуває під вартою як підозрюваний у незаконному зберіганні та збуті наркотичних засобів. Деталями справи 7 серпня поділилася пресслужба Львівської обласної прокуратури.

"За даними слідства, підозрюваний на території Франківського району налагодив збут наркотиків. Чоловік організував, проживаючи в одному із багатоквартирних будинків району, продаж канабісу безпосередньо в під’їзді свого помешкання", — зазначили у відомстві.

Правоохоронці затримали підозрюваного після продажу чергової наркотичної дози. Під час обшуків у його оселі виявили підготовлені згортки із забороненими речовинами, гроші та чорнові записи.

"За клопотанням прокурора затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають, вирішується питання про призначення низки експертиз", — додали в прокуратурі.

Фото фігуранта, оприлюднене пресслужбою відомства Фото: Львівська обласна прокуратура

Нагадаємо, нещодавно у Львові стався скандал через розпусну випічку. Місцева мешканка поскаржилася на продаж у центрі міста солодощів у формі статевих органів.

6 серпня в Полтаві пролунав вибух. У багатоповерхівці вибухнув газовий балон, кілька осіб отримали тілесні ушкодження. Унаслідок події сталося часткове руйнування будинку.