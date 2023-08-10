52-річний українець проходив із дерев'яною скалкою у носі 10 років

Пацієнт отримав відкриту черепно-мозкову травму через те, що на нього впало дерево.

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З носоглотки 52-річного мешканця Хмельниччини українські лікарі видалили дерев'яну скалку, з якою він прожив 10 років. На сайті Центру мікрохірургії вуха та сурдоневрології Рівненської обласної клінічної лікарні імені Юрія Семенюка повідомили подробиці.

Пацієнта госпіталізували з діагнозом хронічний лівобічний гнійно-гіперпластичний риносинуїт. Стороннє тіло до носоглотки проникло в ліву орбіту та ліву верхньощелепну пазуху. Було зафіксовано проникну рану очної ямки зліва з наявністю стороннього тіла.

З'ясувалося, що десять років тому пацієнт проходив лікування, у нього була відкрита черепно-мозкова травма. На нього впало дерево.

Фахівці провели комп’ютерну томографію. Згодом вони виявили стороннє тіло носоглотки з наявністю раннєвого каналу, що проходить через ліву гайморову пазуху та ліву орбіту.

Медики провели хірургічне втручання у два етапи. Деревʼяний осколок успішно видалили. Вже на операційному столі помітили покращення зі сторони лівого ока. Медики зазначили, що фахова допомога та професіоналізм лікарів здатні творити дива.

Нагадаємо, у травні медикам вперше вдалося внутрішньоутробно прооперувати мозок дитини з вкрай рідкісною патологією. Хірургам довелося вдатися до такого ризикованого втручання через смертельне генетичне захворювання у малюка.

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