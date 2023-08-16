"Збоченці та гидоти": ексчиновниця ВР образила собачників й жінок без дітей, — ЗМІ

За словами жінки, яка представилася як працівниця ВР, тварин заводять люди, які не мають власних дітей як "іграшку на 15 років".

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Українська чиновниця Олена Коваленко, яка стверджує, що працює у Верховній Раді, потрапила в скандал через свої висловлювання, в яких образила власників собак і жінок, які не мають дітей. Чиновниця написала про це на своїй Facebook-сторінці, проте пізніше закрила до неї доступ, повідомляє видання NV.

Інцидент стався після того, як висловлювання української чиновниці Олени Коваленко викликали бурю обурення в мережі. Вона заявляє про свою приналежність до комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. При цьому журналістам видання в офіційних джерелах апарату Верховної Ради повідомили, що вона не працює в комітеті.

Ба більше, в апараті виданню "Главком" розповіли, що вже кілька років Коваленко в них не працює, хоча в її профілі зазначено, що це її нинішня зайнятість.

Коваленко образливо висловилася у відкритому обговоренні на Facebook про власників собак і жінок, які вирішили не мати дітей. Вона презирливо назвала їх "збоченцями" і "гидотами", додавши, що собаки "суспільству не приносять користі" і є "іграшками на 15 років".

"Збоченці… Бездітні… Іграшка на 15 років… Та де ж ви душу втратили? По-перше, дуже "дитячі". Більшість собачників, виростивши дітей, починають піклуватися про собак і займатися з ними спортом. Є й такі, хто з немовлям у кенгуру відпрацьовує слухняність просто в парку, а потім їде на міжнародні змагання і стає чемпіоном світу зі спортивної слухняності. Можливо, ми божевільні. Але збоченці тут точно не ми. А ви й такі, як ви. Іграшка — це для вас. Для нас це життя", — пише Катерина Головачова, одна з користувачок мережі з Дніпра, яка звернула увагу на скандальні висловлювання.

Після того як громадськість звернула увагу на її висловлювання, Олена Коваленко закрила доступ до своєї сторінки в соцмережі, але скриншоти її коментарів продовжили поширюватися в мережі, супроводжуючись обуреними реакціями. Багато хто вимагає її звільнення з посади в комітеті.

Нагадаємо, 16 серпня повідомлялося, що на колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича подали заяву до СБУ за його висловлювання про те, що ненависть українців до загарбників дала їм "прекрасну мотивацію воювати".