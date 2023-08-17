Поліцейського, який на смерть збив 15-річну дівчинку під Харковом, звільнено зі служби, — ЗМІ

Представники Нацполіції в коментарі журналістам розповіли, що після розслідування було ухвалено рішення відсторонити обвинуваченого від служби.

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Із поліції звільнили співробітника, який на смерть збив 15-річну дитину в Харківській області. Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит видання "Бабель" 17 серпня.

Представники відомства зазначили, що за фактом порушення службової дисципліни вже провели розслідування і винесли перші вердикти.

"За результатами керівництвом департаменту ухвалено рішення застосувати до поліцейського, причетного до згаданої події, найсуворіший захід дисциплінарного впливу у вигляді звільнення зі служби в поліції", — заявили в Департаменті внутрішньої безпеки.

ДТП у Харківській області з підлітком: подробиці

Сталося це 2 серпня поруч із населеним пунктом Пісочин у Харківській області. 15-річна дівчина на ім'я Альбіна поверталася в цей момент додому в село Коротич. У момент аварії переходила дорогу пішохідним переходом із велосипедом, як раптом на неї наїхав автомобіль зі співробітником поліції за кермом.

Від отриманих травм підліток померла на місці.

"Винуватцем ДТП став співробітник поліції міста Києва, Якименко Ярослав Леонідович. Співробітник поліції з центрального апарату внутрішньої безпеки", — стверджує блогер із Харкова Женя Зуб, хоча офіційно імені в поліції не називали.

Прессекретар територіального управління Державного бюро розслідувань Олександр Білка стверджує, що того дня водій повертався з відрядження на службовому автомобілі. Попередньо, він був тверезим.

Похорон 15-річної дівчинки відбувся 4 серпня, через 2 дні після ДТП.

Поліцейського звільнили після смертельної ДТП у Харківській області Фото: Cуспільне Харків Поліцейського звільнили після смертельної ДТП у Харківській області Фото: Суспільне.Харків

Нагадаємо, 17 серпня повідомлялося, що в Одеській області поліцейський двічі переїхав 81-річну жінку і покинув місце ДТП. Правоохоронець і його дружина, також співробітниця поліції, залишили постраждалу на лавці біля під'їзду. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.