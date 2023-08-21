VIP-біженці на Лазурному узбережжі: сім'ї яких ексчиновників помітили в Монако (відео)

Журналісти в новому розслідуванні помітили безліч дорогих автомобілів на українських номерах. При цьому, деякі громадяни, які залишилися під час війни в королівстві, почали змінювати реєстрацію на іноземну, щоб уникнути зайвої уваги.

Related video

Поки в Україні триває повномасштабна війна, біженці зі статусом VIP продовжують насолоджуватися життям на одних із найдорожчих курортах світу. Про це йдеться в розслідуванні журналістів ТСН від 21 серпня.

VIP-біженці під час війни: дорогі автомобілі та казино в Монако

Найчастіше представники політичної еліти та сім'ї чиновників обирають Лазурове узбережжя Франції. Зокрема це Князівство Монако та міста поруч.

За даними "Червоного Хреста Монако", на липень цього року було надано допомогу 458 українським біженцям, 260 з яких залишилися всередині мікродержави.

Приміром, поруч із Казино в Монте-Карло журналісти помітили транспортний засіб, який належить Дмитру Давтяну. Він є співвласником інвестиційної групи, ексзаступником голови КМДА і сином депутата Харківської міської ради 7 скликання Олександра Давтяна.

Як українці освоїлися в Монако під час війни Фото: Скриншот

У ТСН зазначають, що Олександр разом з усією родиною покинули Україну незадовго до початку повномасштабної війни.

Як українці освоїлися в Монако під час війни Фото: Скриншот

Через кілька хвилин поруч із казино проїхав ще один автомобіль на українських номерах. Належить він дизайнерці Ірині Марчук, яка створила найдорожчу сукню в Україні — з діамантами в 109 каратів, золотом і камінням Сваровські. Тепер свій одяг вона реалізує на Лазурному узбережжі Франції, як зазначили журналісти в розслідуванні.

Як українці освоїлися в Монако під час війни Фото: Скриншот Як українці освоїлися в Монако під час війни Фото: Скриншот

VIP-біженці під час війни: сім'я ексмитника Грибанова

У селищі Кап-д'Ай, яке розташоване лише за три кілометри від королівства Монако, журналісти помітили автомобіль марки Porsche за три мільйони гривень, який було придбано в Києві всього за місяць до повномасштабного вторгнення.

Як українці освоїлися в Монако під час війни Фото: Скриншот

Зареєстровано транспортний засіб на дружину екскерівника Одеської митниці Михайла Грибанова Ірину.

Журналісти пригадали, що 2020 року чоловіка призначили на посаду навіть попри те, що 2012-го він був замішаний у справі з контрабандою електронки. Пропрацював він лише 2 місяці, після чого його затримали через корупцію і згодом звільнили. Тоді він заперечував причетність до злочину, а 2021 року потрапив до списку РНБО.

Як українці освоїлися в Монако під час війни Фото: Скриншот

Де він перебуває зараз — невідомо. Журналісти спробували зв'язатися з його сім'єю поруч із Монако, але вони зачинилися в будинку.

До речі, недалеко від будинку був помічений ще один український автомобіль, який належить братові Ірини Грибанової В'ячеславу Краснорудському. Їхня мати в соціальній мережі "Одноклассники", яка заблокована в Україні з 2017 року, ділиться кадрами з шикарного відпочинку і залишає антиукраїнські повідомлення.

Як українці освоїлися в Монако під час війни Фото: Скриншот Як українці освоїлися в Монако під час війни Фото: Скриншот Як українці освоїлися в Монако під час війни Фото: Скриншот

Жоден із телефонів членів сім'ї не відповідає. Журналісти так і не змогли з ними зв'язатися.

VIP-біженці під час війни: помічниця депутата від "ОПЗЖ"

Йдеться про Віту Любовецьку, якій належить помічений на Лазуровому узбережжі автомобіль Lexus. Вона тривалий час була помічницею народного депутата забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Чорного. Зараз у своєму особистому блозі вона вчить людей як правильно налаштуватися на позитив.

Як українці освоїлися в Монако під час війни Фото: Скриншот

Журналісти також наприкінці зазначили, що через півтора року війни біженці почали змінювати реєстрації своїх автомобілів на іноземні, щоб було складніше визначити, що вони з України.

Нагадаємо, 22 липня журналісти повідомляли, що сім'я вiйськкома з Одеси має майно в країні ЄС на мільйони. Євген Борисов спочатку запевняв журналістів, що його сім'я не має жодної власності в Іспанії, а після слів про виписки з місцевого реєстру заявив, що його дружина займається там торгівлею, і він не "влазить" у ці справи.

Також Фокус писав, що нардепа Юрія Арістова, який подав заяву про складення депутатських повноважень, у липні помітили в 5-ти зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на приватному острові Ітафуші на Мальдівах. Одна ніч у готелі на двох там коштує від 100 тисяч гривень за віллу на пляжі з басейном і двоспальним ліжком і до 323 тисяч гривень за віллу з двома спальнями і басейном.