Виманили понад 3,5 млн гривень: у Львові винесли вирок "пасторам" секти

Лідери організації "Посольство Боже" переконували своїх послідовників брати кредити і вкладати гроші в церковний бізнес.

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У Львові суд виніс вирок трьом "пасторам" організації "Церква Посольство Боже" Сандея Аделаджі за шахрайство та обман. Про це пише Zaxid.NET.

Повідомляється, що у 2007-2008 роках організація виманювала у жителів Львова та області гроші, закликаючи їх брати кредити та вкладатися в "церковний" бізнес. Загалом "Посольству Божому" вдалося отримати понад 3,5 млн гривень. Деякі люди втратили квартири та інше майно.

Засновницю секти Лесю Олексюк засудили до 10 років тюремного ув'язнення. Ще двоє пасторів проведуть у в'язниці по 8 років. Крім того, зловмисники зобов'язані виплатити 14 ошуканим членам організації понад 28 млн гривень.

Леся Олексюк зареєструвала релігійну громадську організацію "Церква "Посольство Благословенного царства Божого для всіх народів" ("Церква Посольства Божого" Сандея Аделаджі) і була пастором цієї секти, як і її чоловік Олександр Олексюк.

Одним із пасторів також був Роман Ревко, який одночасно очолював львівську філію "Ліонебанк Україна".

Організацію з назвою "Посольство боже" було засновано 1994 року нігерійцем Сандеєм Аделаджею. У 2008 році Рада єпископів України визнала діяльність Аделаджі антибіблійною. Рік потому правоохоронці звинуватили його в шахрайстві та причетності до незаконного збагачення.

Загалом у цій справі було визнано потерпілими понад 600 осіб, а загальний збиток постраждалих оцінено в 52 млн гривень.

Нагадаємо, у Кенії поліція провела ексгумацію 27 тіл поблизу прибережного міста Малінді в межах розслідування у справі проповідника, який, як кажуть, закликав своїх прислужників голодувати заради "зустрічі з Ісусом".

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