Форма навчання може змінюватися: у МОН розповіли, що зміниться для школярів з 1 вересня

Вибір формату навчального процесу на новий навчальний рік, як зазначають у Міносвіти, доручать обласним військовим адміністраціям та управлінням освіти.

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Педагогічні ради будуть незалежно визначати структуру і тривалість навчального дня, тижня та інші організаційні особливості навчального процесу. Такі зміни з'являться на основі нових рекомендацій, опублікованих на сторінці Міносвіти і науки України у Facebook.

Планувати формат навчального процесу на новий навчальний рік доручать обласним військовим адміністраціям та управлінням освіти.

Особливості організації навчання в школах

У новому навчальному році структура і тривалість занять мають обиратися на основі завантаженості навчального плану, вікових особливостей школярів, їхнього фізичного, психічного та інтелектуального розвитку, особливостей, пов'язаних із конкретним регіоном тощо.

Протягом року обрана форма навчання може змінюватися залежно від рівня безпеки в кожному з населених пунктів. Якщо батьки не згодні з певною формою навчання в школі, вони можуть обрати інший формат для дитини: дистанційне навчання, навчання вдома або екстернат.

Умови очного навчання

Умови для організації навчального процесу у форматі очної освіти такі:

Дотримання розрахункової місткості сховищ для шкіл;

Якщо недостатньо ресурсів споруд цивільного захисту для всіх учнів, педагогічних працівників та інших, можлива позмінна організація навчального процесу. Режим навчання може змінюватися протягом дня, тижня, місяця або семестру.

Поряд зі згаданими опціями передбачається також змішана форма навчання. Водночас забезпечення очної освіти для молодших школярів — це рекомендація Міносвіти. Представники відомства нагадали, що якщо лунає сигнал повітряної тривоги, навчальний процес призупиняється — і всі учасники освітнього процесу мають одразу ж пройти в укриття.

Тим часом міністр освіти Оксен Лісовий висловився про те, що якщо школярі не виспалися через нічні повітряні тривоги та почуваються втомленими, батькам не варто будь-що-будь змушувати їх іти на заняття. Пропуски можна буде "закрити", написавши самостійні або контрольні роботи. За словами Листового, психологічне здоров'я школярів і педагогів пріоритетніше за академічну успішність і формальності.

Нагадаємо, що в Харківській ОВА пояснили, що жодне укриття не відповідає правилам безпеки на всі 100%.

Також повідомлялося, що з 1 вересня росіяни відкриють кадетські класи в окупованих школах. За даними українського підпілля, противник систематизував політику з мілітаризації тимчасово захоплених територій і націлений на мобілізацію юнаків.