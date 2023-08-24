"На честь Дня Незалежності": на вулицях Луганська пролунав гімн України (відео)

Активісти встановили на зупинках громадського транспорту обладнання, щоб жителі окупованого міста могли почути гімн своєї країни.

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У четвер, 24 серпня, на вулицях тимчасово окупованого Луганська пролунав гімн України. Про це повідомив Telegram-канал руху опору на тимчасово окупованих територіях України "Жовта стрічка", опублікувавши відповідний відеоролик.

"Гімн України лунає сьогодні в окупованому Луганську на честь Дня Незалежності!" — йдеться у підписі до відео.

Автори публікації зазначили, що встановили обладнання на зупинках громадського транспорту аби люди мали змогу почути гімн своєї країни. Так учасники підпілля хотіли привітати співвітчизників зі святом.

"З Днем Незалежності!" — написали активісти.

На зупинці в Луганську звучить гімн України

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний опублікували звернення з нагоди Дня Незалежності. Глава держави подякував воїнам і цивільним, а головнокомандувач ЗС висловив упевненість, що Україна переможе у війні.

Президент США Джо Байден у День Незалежності оголосив про запровадження нових санкцій щодо Російської Федерації через викрадення окупантами українських дітей і запевнив Київ у непохитній підтримці до повної перемоги над ворогом.

Зі свого боку, турецька компанія Baykar Makina 24 серпня передала українській армії один із легендарних безпілотників, які вже дуже допомогли українській армії в боротьбі з Росією, завдаючи ударів з великої висоти.