"Співали" всім твіттером: Кулеба запустив флешмоб для глав МЗС до Дня Незалежності (фото)

У коментарях під постом міністра відзначилися глави МЗС понад 10 країн, а також держсекретар США Ентоні Блінкен і глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запустив флешмоб на своїй сторінці у Twitter на честь Дня Незалежності.

У межах цієї акції його колеги з інших країн публікують по черзі публікували рядки з гімну України.

Сам Дмитро Кулеба розпочав флешмоб із першого рядка українського гімну: "Ще не вмерла України і слава, і воля". Потім його підтримала глава МЗС Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гільфадоттір, цитуючи наступний рядок: "Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля".

Кожен наступний рядок з українського гімну процитували глави міністерств закордонних справ Естонії, Нідерландів, Литви, Швеції, Північної Македонії та Великої Британії, а також глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель.

А завершив флешмоб держсекретар США Ентоні Блінкен: "Стане слава України поміж народами".

Нагадаємо, 17 серпня глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив упевненість у тому, що Сили оборони України звільнять усю територію, окуповану ЗС РФ, незалежно від того, скільки часу на це піде.

Раніше, 12 серпня, Кулеба попередив, що в найближчому майбутньому Україну примушуватимуть до перемовин із Росією, причому ці голоси лунатимуть із різних країн світу.