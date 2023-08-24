Убивство Дениса Вороненкова: на свободу вийшов один із засуджених, — ЗМІ

У 2017 році Шевченківський районний суд Києва визнав Ярослава Тарасенка винним у співучасті в убивстві ексдепутата Держдуми РФ і засудив до 12 років в'язниці. На момент його взяття під варту діяв "закон Савченко".

Related video

Київський апеляційний суд 24 серпня звільнив з-під варти Ярослава Тарасенка, засудженого за вбивство 2017 року ексдепутата Держдуми Дениса Вороненкова, повідомляє "Страна" в Telegram.

"Сьогодні Київський апеляційний суд розглядав одразу дві скарги. Апеляцію прокурора, який хотів, щоб у Тарасенка конфіскували все майно, і мою скаргу на зміну запобіжного заходу. Я вимагала, щоб Тарасенка було звільнено з-під варти, оскільки він відбув свій термін покарання з огляду на закон Савченко", — розповіла виданню його адвокатка Нонна Надич.

За словами адвокатки, суд взяв до уваги доводи, що Тарасенко відбув покарання, оскільки на момент його взяття під варту діяв "закон Савченко".

"Під вартою він перебував із 15 червня 2017 року, на той момент ще діяв закон Савченко, і він автоматично поширювався на Тарасенка. Сьогодні Київський апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, визнавши провину Тарасенка, але, взявши до уваги мої доводи, що Тарасенко відбув покарання, з огляду на закон Савченко, і звільнив Тарасенка з-під варти", — сказала "Стране" адвокатка Надич.

Що відомо про обвинувачення Ярослава Тарасенка

Колишнього керівника осередку організації "Правий сектор" у Павлограді (Дніпропетровська область) Ярослава Тарасенка визнано винним у співучасті в убивстві ексдепутата Держдуми РФ VI скликання Дениса Вороненкова. Шевченківський районний суд Києва засудив його до 12 років в'язниці.

Колегія суддів встановила, що Тарасенко був водієм добровольця батальйону "Донбас" Павла Паршова, який застрелив Вороненкова в центрі Києва 23 березня 2017 року. Ярослава Тарасенка також визнали винним у незаконному зберіганні вогнепального пістолета.

Закон Савченко

Закон України "Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання" (номер — № 838-VIII). Цим законом внесено зміни до ККУ, відповідно до яких один день попереднього ув'язнення зараховується за два дні позбавлення волі під час обчислення судом покарання. Ухвалення закону було ініційовано народною депутаткою Надією Савченко.

Нагадаємо, 23 березня 2017 року повідомлялося, що в Києві вбили ексдепутата Держдуми РФ. Кілер встиг зробити кілька пострілів до того, як його вбив охоронець росіянина.