Похолодання чи спека: яка погода чекає на Україну в останні дні серпня

На жаль, спека тільки посилюватиметься, хоча й очікуються дощі в різних регіонах України.

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Згідно з прогнозом синоптикині Наталії Діденко, який вона опублікувала у своєму Telegram-каналі, спека стане тільки сильнішою найближчими днями. Наприклад, у неділю, 27 серпня, по всій території України температура буде в середньому від 29 до 33 градусів тепла.

А в Одеській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Вінницькій областях та на Закарпатті температура підніметься до значних 35 градусів за Цельсієм. Тільки на сході України, 27 серпня, буде спекотно, але не так сильно. Згідно з прогнозом Діденко температура в цьому регіоні країни буде на рівні від 25 до 29 градусів тепла.

Цього ж дня очікуються дощі в деяких регіонах півночі та центру України, на сталевій території країни їхньої появи не прогнозує синоптик. Щодо Києва, то в неділю термометри покажуть температуру на рівні 30 градусів тепла і в окремих районах столиці можуть пройти короткочасні дощі. За словами Діденко, останній тиждень серпня і початок вересня запам'ятаються надзвичайною спекою, яка накриє більшу частину України. Хоча дощі 30 і 31 серпня можуть трохи врятувати ситуацію.

Погода в Україні 27 серпня Фото: Укргідрометцентр

Український гідрометцентр повідомляє, що на південному заході України 27 серпня буде найспекотніше — температура підніметься до 35 градусів. На решті території України очікується спека з діапазоном температур між 26 і 32 градуси Цельсія. Згідно з прогнозом синоптиків, в північних і деяких західних областях пройдуть короткочасні дощі.

Погода в Україні 28 серпня Фото: Укргідрометцентр

Згідно з прогнозом синоптиків, у понеділок, 28 серпня, на всій території України спека стане ще більшою, адже попередні показники температури зростуть на 2-4 градуси.

У вівторок, 29 серпні, тільки в західних областях України очікуються дощі, а в інших регіонах буде сухо. При цьому середня температура становитиме від +30 до +32 по всій території країни. На півдні України буде дуже спекотно — від 34 до 35 градусів тепла.

Погода в Україні 29 серпня Фото: Укргідрометцентр

У середу, 30 серпня також очікуються дощі на заході, і вони мають пройти ще й у деяких регіонах у центрі та на півночі України. Температура повітря залишиться на тому самому рівні, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, хоча на півдні стане трохи прохолодніше — лише на 1-2 градуси.

Погода в Україні 30 серпня Фото: Укргідрометцентр

Нагадуємо, що синоптик Ігор Кибальчич раніше повідомив про те, що саме починаючи із суботи, 26 серпня, в Україну прийде чергова хвиля спеки, яка протримається до кінця останнього місяця літа.