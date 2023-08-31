Шкільне навчання з 1 вересня: як підготували освітній процес до повітряних тривог

Українські чиновники спробували адаптувати шкільну освіту до умов воєнного часу. Звідси — можливість навчатись позмінно, дистанційно і навіть у метро.

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Напередодні початку навчального року, батькам потрібно дізнатись, в яких умовах перебуватимуть діти під час уроків. Інформація про те, як діятимуть вчителі у випадку повітряної тривоги, та що потрібно зібрати в рюкзак, зібрана у матеріалі видання Фокус.

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий розповів про кількість дітей, які цьогоріч повернуться або розпочнуть навчання. Також відзвітував про забезпеченість укриттями та про те, коли дозволяється пропустити уроки.

Школа з 1 вересня: деталі про укриття

Зі слів Лісового, 1 вересня 2023 року почнеться навчальний рік для 500 тис. українських дітей. Між тим кількість укриттів на таку кількість дітей не досягає 100%. Зокрема, укриття є лише в 75% шкіл. Цей показник для усіх навчальних закладів — ще нижчий і складає 67%.

25 серпня 2023 року міністр повідомив, що уряд України виділив на будівництво укриттів 1,5 млрд грн. До цих грошей додадуться гроші ЄС і почнуть проєктувати: "готується великий проєкт", — сказав чиновник. Він наголосив, що питання очного чи інших форм навчання має вирішитись з огляду на поточну безпеку ситуацію. Наприклад, на Запоріжжі та на Харківщині час підльоту російських ракет надто малий, тому "ОВА сьогодні приймають рішення виходячи з кожної локальної ситуації".

Наразі низка ОДА прийняли наступні рішення:

у Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях — дистанційне навчання;

у Харківській та Сумській – у змішаному форматі;

у Харкові — початкова школа може навчатись у метро (кілька разів на тиждень);

Київ та Київська область — офлайн навчання для молодшої школи, позмінне (потижневе, офлайн/онлайн) — для старшої;

Полтавська область — рекомендують офлайн навчання;

Львівська область — більшість офлайн або змішано, лише сім шкіл — дистанційно;

Тривалість та форми навчання у 2023-24 рр.

Згідно з рішенням уряду, навчальний рік в Україні почнеться 1 вересня 2023 року, завершиться 28 червня 2023 року. При цьому зазначається: якщо суттєва кількість навчального часу втрачена через воєнні дії, то можна дещо відкласти час виходу на канікули. Компенсаційний період — з кінця травня по 28 червня 2024 року (за потреби).

Що ж до канікул, то ОДА встановлюють терміни залежно від ситуації. Наприклад, в КМДА вирішили, що школярі матимуть два семестри: з 1 вересня по 22 грудня 2023 року та з 8 січня по 31 травня 2024 року.

У ст. 4 Закону про повну загальну середню освіту вказано, що в Україні існує шість форм навчання: очна (денна), дистанційна, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) чи формою педагогічного патронажу. Батьки можуть самостійно обрати форму, яка найбільше їх влаштовує з врахуванням, наприклад, питань безпеки.

Між тим в Україні, через недостатню кількість укриттів, дозволено дещо видозмінювати навчальний процес, щоб зробити його безпечним для школярів. Наприклад, школи можуть проводити навчання позмінно, чергуючи різні варіанти протягом дня, тижня чи семестру.

Укриття для шкіл: вимоги

Оскільки лише 75% шкіл мають повноцінні укриття, то дозволено використовувати інші приміщення, щоб убезпечити дітей та освітян:

підвальні приміщення (з розрахунку по 0,6 кв. м на особу, з умовами для перебування до 48 год, якщо осіб понад 50 — то з двома виходами);

приміщення сусідніх установ та організації, інших навчальних закладів;

приміщення метро.

У шкільному укритті має бути все необхідне для перебування людей: їжа, вода, засоби гігієни, покривала, ліхтарики, універсальна аптечка.

Безпековий рюкзак школяра: що покласти

Відправляючи дитину до школи, батьки мають подбати, що він мав з собою мінімальний набір речей для перебування в укритті під час повітряної тривоги:

пляшка з водою;

батончики або снеки, що підживитись;

записки з контактами дитини та ПІБ її батьків та родичів;

за потреби, power-bank, запас ліків, комплект змінної білизни, іграшку.

Нагадуємо, раніше Фокус зібрав інформацію про п'ять новацій, які чекають школярів у новому навчальному році. Серед них — нова форма навчання, яку створили для дітей, що перебувають за кордоном.

Тим часом школи, розташовані на прифронтовій території, працюватимуть в особливому режимі. Зокрема, — навчатимуть дітей дистанційно незалежно від того, чи обладнані повноцінними укриттями.