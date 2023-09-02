"Спочатку підуть топи": у Мін'юсті розповіли, кого з "ухилянтів" повернуть в Україну (відео)

Очільник профільного міністерства Денис Малюська зазначив, що після топкорупціонерів Мін'юст працюватиме над екстрадицією "середньої риби та інших персонажів".

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Міністр юстиції Денис Малюська розповів, кого з "ухилянтів" першочергово екстрадуватимуть з-за кордону в Україну. Про це голова профільного міністерства говорив в ефірі національного телемарафону в суботу, 2 вересня.

Малюська висловив свої погляди на повернення в країну тих українців, які виїхали з неї незаконно.

"Умовно завтра у величезному масштабі цього не буде. Спочатку підуть ті, хто вкрав найбільше. Їх ми спробуємо дістати насамперед. А середня риба та інші персонажі підуть пізніше", — сказав голова профільного міністерства.

Він наголосив, що це вкрай складна робота, але втілити її можливо. Однак він закликав не очікувати значних результатів миттєво. Малюська також розповів про те, які проблеми можуть перешкодити процедурі екстрадиції.

"Ключова проблема, яка в нас зараз є, — це те, що навіть за більш очевидними й кричущими випадками злочинів, які скоювали, наприклад, топкорупціонери, які втекли за кордон, нам відмовляють забезпечувати їхню екстрадицію. Тому що в країнах Європи, де здебільшого перебувають наші топзлочинці або корупціонери, дуже обережно ставляться до питання екстрадиції у зв'язку з тим, що у нас війна. І їхні адвокати наголошують, що передавати в Україну таких персонажів буде вкрай небезпечно. Тому в більшості випадків, на жаль, наші закордонні партнери відмовляють поки що в екстрадиції", — сказав він.

Нагадаємо, 31 серпня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про те, що Україна може зажадати екстрадувати військовозобов'язаних, які купили довідки ВЛК. Коментуючи масштабні перевірки військово-лікарських комісій, нардеп зазначив, що закон передбачає відповідальність для обох сторін, а не тільки для тих, хто зловживав своїм становищем.

Раніше президент України Володимир Зеленський ініціював комплексну перевірку всіх ВЛК. За його словами, шукатимуть довідки, які виписувалися незаконно. А тими, хто на основі сфальсифікованих документів перетнув кордон, займуться правоохоронці.