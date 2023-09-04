У Києві евакуюють дітей: у поліцію знову повідомили про замінування усіх шкіл, — КМВА (фото)

Правоохоронці отримали повідомлення, що у столиці заміновані усі середні школи та коледжі. Поліціянти та рятувальники вже взялися до роботи, а українців у міськадміністрації закликали зберігати спокій.

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В Києві знову "замінували" кілька шкіл. Про це повідомили 4 вересня у місцевому телеграм-каналі.

Автори контенту опублікували знімки з натовпом школярів, які чекають на спортивному полі.

Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi

Пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА) підтвердила, що поліція отримала повідомлення про замінування усіх середніх шкіл та коледжів у столиці.

"Працівники поліції, підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів. Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією. Зберігайте спокій та слідкуйте за оновленням інформації", — заявили у КМВА.

Нагадаємо, 1 вересня в Києві вже повідомляли правоохоронцям про "замінування" усіх шкіл. За результатами перевірки інформація не була підтверджена.

Також 1 вересня стало відомо, що у харківському метро переобладнали приміщення під класи для школярів. Приблизно тисяча учнів 19 освітніх закладів навчатиметься у комбінованому форматі. Їхні очні уроки проходитимуть на п’яти станціях міського метро у дві зміни.

1 вересня президент Володимир Зеленський представив новий державний освітній додаток — "Мрія". Він буде корисний школярам — тим, що навчаються онлайн або офлайн, в Україні або за кордоном.