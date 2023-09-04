Змінив напис на електронному банері: житель Рівного образливо привітав містян зі святом (фото)

Рівнянин зізнався у вчиненні злочину та зазначив, що зробив це через особисті переконання. Йому загрожує обмеження волі на строк від 2 до 5 років

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У Рівному чоловік втрутився в роботу електронного табло і змінив там текст. На День Незалежності він написав слова "З Днем Незалежності, раби". Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За свою витівку чоловік отримав підозру і може отримати омеженням волі на строк від 2 до 5 років.

Співробітники СБУ вже зібрали всю необхідну доказову базу.

"Встановлено, що зловмисник, шляхом несанкціонованого проникнення до електронного банеру міжнародної каси з продажу квитків, змінив на ньому інформацію. Зафіксовано кілька фактів протиправної діяльності в різних частинах міста. Житель Рівного зізнався у вчиненні злочину та зазначив, що зробив це через особисті переконання", — йдеться в повідомленні.

За місцем проживання фігуранта проведено обшуки і вилучео комп'ютерну техніку. СБУ перевіряє чоловіка до можливої причетності до агентурного апарату спеціальних служб Білорусі чи РФ.

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 361 КК України (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3 тисяч до 7 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, що КП "Сєвєродонецьке тролейбусне управління" замовило в компанії "Автоскладальне підприємство "Кобальт" комунальної техніки на 38 млн грн на випадок деокупації.

Раніше повідомлялося, що СБУ відзвітувала про успішні спецоперації в серпні. Служба безпеки влучними ударами знищувала російських окупантів і їхню ворожу техніку за допомогою різного виду озброєння.