Били та стріляли у ногу: у Києві організатори "колл-центру" викрали 19-річного, — поліція

Потерпілий приїхав до столиці у пошуках роботи. Йому не сподобався вид діяльності на одній з вакансій, після чого роботодавці його викрали, відвезли на квартиру й почали над ним знущатися, розповіли правоохоронці.

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У Києві правоохоронці затримали двох зловмисників, які викрали та утримували проти волі 19-річного хлопця. Про це повідомляє поліція Києва та Київська міська прокуратура.

На спецлінію 102 звернувся чоловік та повідомив, що його брата викрали та позбавили волі двоє чоловіків у Голосіївському районі столиці. До пошуку зловмисників залучились оперативні співробітники.

Як зазначають в поліції, 19-річний хлопець приїхав до Києва у пошуках роботи.

Він зустрівся з роботодавцями (1998 та 2002 р. н.), яких знайшов за оголошенням. Останні запропонували йому місце оператора у колл-центрі, розказали про умови роботи. Проте хлопцю не сподобався їх вид діяльності та він відмовився.

Через деякий час "роботодавці" обманом виманили потерпілого на ще одну зустріч, під час якої двоє чоловіків насильно посадили його в автівку та відвезли до орендованої квартири. Там вони нібито психологічно знущались над ним, били та стріляли в ногу з пневматичної зброї.

Пістолет з якого стріляли у хлопця

У подальшому хлопця вивезли в інший район столиці, де останній скориставшись неуважністю зловмисників, зміг втекти та повідомити родичам про скоєний відносно нього злочин.

"В ході проведення слідчо-оперативних заходів за допомоги аналітиків кримінального аналізу правоохоронці Голосіївського управління поліції оперативно встановили місцезнаходження зловмисників. Ними виявились раніше не судимі уродженці Дніпропетровщини", — йдеться у повідомленні.

Вилучені поліцією телефони

Наразі фігурантам повідомлено про підозру, суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Встановлюються всі обставини та мотиви скоєння злочину.

Санкція статті (ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України) передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 13 вересня на хабарі у 35 000 доларів США затримали депутата Волинської обласної ради. За вказану суму він обіцяв "вирішити" земельне питання.