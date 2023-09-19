Як виглядав Київ у XX столітті: з'явились світлини столичної залізниці 50-х років (фото)

Київську залізницю почали електрифікувати у 50-х роках минулого століття, і на той момент йшлося лише про постійний струм та приміські електрички. До того, як паротяги та теплотяги були замінені, поїздка на 20 кілометрів могла займати півдня.

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У мережі з’явились історичні знімки київської залізниці 50-х років. Відповідними фото та цікавими фактами про історію столичного вокзалу поділились 17 вересня у спільноті "Спрага".

У публікації йдеться, що у 50-х роках минулого століття до Києва прийшла електрифікація. На той момент — лише у вигляді постійного струму та приміських електричок. Вантажний та пасажирський залізничний рух здійснювався за допомогою паротягів та теплотягів.

Фото: "Спрага" / Facebook Фото: "Спрага" / Facebook

"Це був унікальний час. Ще довкола царство паротягів, але вже з'явилася контактна мережа для електричок", — підкреслили історики.

Вони розповіли, що ранні радянські електрички попри "незграбність" ходили на Донецькій дорозі навіть у 80-х роках.

"Ви не уявляєте, що в ті роки означала електрифікація залізниці та введення перших регулярних приміських електричок. Важкодоступні раніше райони області досягалися значно швидше, і не потрібно було більше ніяких паротягів, старих допотопних вагонів, диму та кіптяви", — зазначили у спільноті.

Фото: "Спрага" / Facebook Фото: "Спрага" / Facebook

На початку 50-х років поїздка з Києва до міста Боярка, тобто на 20 кілометрів, займала майже півдня. Вже за кілька років семафори та старі пасажирські вагони зникли, а вокзал — помітно змінився.

У 60-х роках до столиці прийшла електрифікація вже змінним струмом. Тоді були електрифіковані магістральні та інші лінії, зокрема, Москва-Київ-Козятин-Здолбунів-Львів та Фастів-Знам'янка-П'ятихатки.

Фото: "Спрага" / Facebook Фото: "Спрага" / Facebook Фото: "Спрага" / Facebook

У Києві з’явились магістральні пасажирські та вантажні електротяги вітчизняного та чехословацького виробництва, а вже до кінця 60-х років лінію Москва-Київ-Львів повністю перевели на електричну тягу. Також почали електрифікувати приміські ділянки Київ-Тетерів та Київ-Яготин. Там вантажний і пасажирський рух здійснювався за допомогою теплотягів до 90-х років.

"У ті роки став знаменитим начальник Південно-Західної дороги Петро Федорович Кривоніс (1910-1980). Саме завдяки цій людині наша київська Південно-Західна дорога була одна з найпередовіших у всьому СРСР, і одна з перших отримувала найновішу техніку", — додали у "Спрага".

Фото: "Спрага" / Facebook Фото: "Спрага" / Facebook

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