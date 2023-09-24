"Повертаємо своє". Зеленський анонсував звільнення Маріуполя та Мелітополя

За словами президента, нині українці роблять усе для якнайшвидшої перемоги над країною-окупантом РФ.

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У неділю, 24 вересня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Маріуполь Донецької області та Мелітополь Запорізької області будуть деокуповані. Про це він заявив у своєму Telegram.

"Цієї суботи та неділі для 17-и міст України — їхній особливий день. Серед цих 17-ти — вільні міста та міста, які потрібно звільнити від російських окупантів: [...] Маріуполь, Мелітополь", — написав він.

Глава держави висловив переконання, що важливість кожної людини і кожного міста безсумнівна.

"Кордон між Україною і Росією — не тільки абсолютно чіткий на політичній карті державний кордон. А й кордон у людських душах. Українці не знищують, а відновлюють. Не захоплюють, а звільняють. Не йдуть за чужим, а повертають своє. Маріуполь житиме в Україні. Мелітополь звільнимо", — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що робиться все для якнайшвидшої перемоги над країною-агресором Росією.

Нагадаємо, 21 вересня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в тимчасово окупованому Маріуполі в лікарнях перестали приймати хворих цивільних жителів через збільшення поранених російських військових. За його словами, щотижня в Маріуполі помирає 300-400 мирних жителів через таку "злочинну політику".

6 вересня стало відомо, що в Маріупольських катівнях пропадають люди. Окупанти забирають українців і відводять у невідомому напрямку. У місті продовжують проводити фільтраційні заходи. Зокрема, ворог заарештував близько 10 тисяч осіб. Щодня ця цифра перебуває на рівні кількох десятків, а за тиждень сягає ста осіб.