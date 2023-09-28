В одному з районів Києва запровадили карантин: що сталося (фото)

У зонах карантину діють певні заборони. Обмеження можуть зняти через 40 днів після виконання всього комплексу заключних ветеринарно-санітарних заходів.

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У Голосіївському районі Києва зафіксували спалах африканської чумки свиней. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби в Києві.

"На території КП "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа", зафіксовано спалах африканської чумки свиней", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що у результаті цього на частині території Голосіївського району з 27 вересня встановили карантин.

Зокрема, на території "Конча-Заспи" виявили труп хворої свині, що і стало епізоотичним вогнищем африканської чуми свиней. Першою зоною визначили зону захисту в радіусі трьох кілометрів від епізоотичного вогнища. Другою зоною є територія в радіусі до десяти кілометрів від зовнішніх меж зони захисту.

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Крім цього, Державна надзвичайна протиепізоотична комісія затвердила план заходів щодо профілактики, недопущення поширення та ліквідації захворювання. Тому в зоні захисту заборонено на ринках торгувати живими свинями та продуктами з них, крім тих, що були отримані на забійних та переробних підприємствах, які мають дозвіл на експлуатацію та за наявності супровідних ветеринарних документів. Також під забороною проведення виставок, ярмарок, базарів та інших заходів, пов’язаних із пересуванням та скупченням тварин, як виняток — транспортування свиней на відведені забійні пункти та м’ясокомбінати. У зоні нагляду також заборонено торгувати на ринках живими свинями та продуктами з них.

Зона захисту Зона нагляду

Також можуть проводити подвірні обходи у приватному секторі, який увійшов до карантинних зон. Це потрібно для того, аби виявити хворих свиней та загиблих тварин.

Додали, що карантин можуть зняти через 40 днів після виконання всього комплексу заключних ветеринарно-санітарних заходів.

Нагадаємо, в червні частина міста Бровард у Флориді потрапила під карантин. Це потрібно було для того, аби знищити інвазивного гігантського африканського равлика ескарго, який переносить паразитів. Жителям міста заборонили перевозити будь-які рослинні матеріали, в яких можуть бути яйця мамонтових молюсків.