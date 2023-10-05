Щомісяця по 8 тисяч гривень: батько Зеленського відзначений довічною стипендією від Кабміну

Батько очільника держави три роки тому вже відмовлявся від отримання довічної стипендії. Наразі не відомо, чи погодиться він її отримати у 2023 році.

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Кабінет Міністрів України 29 вересня прийняв розпорядження щодо призначення стипендій українським освітянам. У списку виявили прізвище батька президента України Володимира Зеленського, який працює у Державному університеті економіки і технологій. У деталях ситуації щодо стипендії для батька Зеленського розібрався Фокус.

На порталі Кабміну опублікували текст Розпорядження №858-р від 29 вересня 2023 року. У документі ідеться про призначення довічної стипендії освітянам. У переліку — 118 осіб. На третій сторінці вказано ім'я Олександра Семеновича Зеленського.

Стипендія батьку Зеленського: деталі

Довічна стипендія Кабміну почала присуджуватись з 2021 році. У відповідному документі, прийнятому у 2020 році, детально описана процедура, згідно з якою людина може почати її отримувати. Зокрема, кандидатуру подає вчена рада навчального закладу, а рішення приймає уряд України. Гроші на стипендію закладені у Державний бюджет.

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Українські ЗМІ оцінили розмір стипендії, яку будуть сплачувати 118 освітянам, серед них — батьку Зеленського. Розмір стипендії складає три прожиткових мінімуми для працездатних осіб, який у 2023 році дорівнювали 2 684 грн. Отже, довічна виплата визначним освітянам — 8 052 грн. (виплати найближчого року).

Нескладні підрахунки показують, що у 2024 році на виплати для всіх громадян зі списку Кабміну може витрачатися 950 136 грн щомісяця, а протягом року – 11,4 млн грн.

На офіційних сторінках президента держави поки що немає коментарів щодо ситуації зі стипендією.

Зазначимо, Олександр Семенович Зеленський, професор Державного університету економіки і технологій, є батьком президента України Володимира Олександровича Зеленського. 75-річний чоловік 28 років очолює кафедру інформатики та інформаційних технологій Криворізького економічного інституту, який згодом став частиною Державного університету економіки і технологій.

У 2020 році Олександр Зеленський коментував можливість присудження йому стипендії Кабміну. Тоді чоловік заявив, що йому вистачає зарплати і пенсії, а додаткових виплат він не потребує.

Нагадуємо, після візиту президента Зеленського до США Україна отримала від американського уряду список реформ, які потрібно виконати протягом найближчих двох років. Між тим у Конгресі США скасували виділення 300 млн дол. Україні та звільнили голову Палати представників — республіканця, який підтримував український народ.