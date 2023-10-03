Знають про корупцію: експерт розповів, чи може Захід припинити військову допомогу Україні

За словами політолога Володимира Фесенка, причина корупції в Україні криється в олігархічній системі в країні і викорінити це можна лише за допомогою електронного декларування та покарань.

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Західні партнери не можуть відмовити Україні в наданні військової допомоги навіть за умови виявлення корупції в країні. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог Володимир Фесенко.

Експерт зазначив, що одним із найбільш "гучних" проявів боротьби з корупцією є затримання мера Сум Олександра Лисенка на хабарі 2 млн грн.

"Затримання мера на хабарі — це і є прояв боротьби з корупцією. Якби не було таких затримань, то могла б бути критика", — зазначив Фесенко.

Крім того, він підкреслив, що припинення грошової допомоги з боку Заходу — це фейки.

"Є умови, які стосуються підтримки України. Може бути коригування фінансової допомоги, але припинення, особливо військової допомоги, неможливе. Коли з'явився нещодавній список реформ, хтось сказав, що в разі невиконання умов може бути припинена допомога, але вже за кілька днів вони почали виправдовуватися і забирати свої слова", — заявив Фесенко.

Політолог сказав, що причина корупції в Україні лежить в олігархічній системі в країні, і це з'явилося вже давно, ще до 2014 року.

"Захід не зіткнувся з цим нещодавно, ми давно співпрацюємо за правилом "гроші — за реформи", — зазначив він.

Володимир Фесенко наголосив, що подолати корупцію в Україні дуже складно — для цього має бути ціла система. На його думку, викорінити це можна лише за допомогою наступних кроків — це електронне декларування та покарання.

Докладніше дивіться на YouTube-каналі Фокуса 5 жовтня.

Нагадаємо, 25 вересня ЗМІ повідомили, що заступник радника Білого дому з питань національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл нібито відправив на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які має зробити Україна для продовження надання їй військової допомоги.

Журналісти також опублікували робочий проект реформ, які Вашингтон, а також європейські партнери очікують від Києва. У списку кілька блоків, для кожного з яких визначено конкретні терміни від трьох до 18 місяців.