Отримує 200 тисяч гривень на місяць: ЗМІ знайшли паспорт РФ в української судді (фото)

Валентина Сімоненко заперечує отримання російського громадянства, однак визнає, що після відставки їй надходить довічне грошове утримання.

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Суддя Верховного суду Валентина Сімоненко, яка в березні 2023 року подала у відставку, отримала паспорт Російської Федерації 2003 року. Про це йдеться в розслідуванні проєкту "Схеми" від 9 жовтня.

Повідомляється, що Валентина Сімоненко стала громадянкою РФ 10 квітня 2003 року. На той момент вона носила прізвище Смирнова та обіймала посаду судді в Апеляційному суді Севастополя в Криму.

Валентина Сімоненко отримала паспорт РФ Фото: Схеми

Документ було видано згідно зі статтею 18 пункт "а" Федерального закону "Про громадянство РФ", у якому йдеться про те, що громадянство може набути особа, чоловік чи дружина якої або родич, або батьки є громадянами Росії.

Валентина Сімоненко, ймовірно, не виходила з громадянства РФ Фото: Схеми

Наразі паспорт Валентини Сімоненко значиться недійсним у зв'язку із закінченням терміну дії. Розслідувачі зазначають, вона, ймовірно, не виходила з громадянства РФ, оскільки для цього потрібно подати документ про зняття з реєстраційного обліку за місцем проживання, чого Сімоненко, за даними розслідувачів, не зробила.

У Валентини Сімоненко знайшли прописку в Ростові Фото: Схеми

У березні цього року Валентина Сімоненко подала заяву про відставку. Як зазначають автори розслідування, сума довічного грошового утримання Сімоненко може становити близько 200 000 гривень на місяць.

У коментарі журналістам Сімоненко заперечувала, що отримала громадянство РФ. При цьому вона визнала, що не раз відвідувала РФ, оскільки там жили батьки її чоловіка. Суддя також підтвердила, що з квітня 2023 року отримує довічне грошове утримання в розмірі близько 200 тисяч гривень на місяць.

Нагадаємо, що 13 липня журналісти повідомили, що у судді Донецького окружного адміністративного суду Людмили Арестової може бути російське громадянство. Інформація про те, що Арестова є громадянкою РФ зафіксована в автоматизованій системі "Роспаспорт".

Раніше, 15 червня, ми писали про те, що СБУ попередила про плани російської ФСБ щодо підробки "громадянства РФ" у керівних кадрів українських Сил оборони і безпеки, їхніх родин та інших посадових осіб України.