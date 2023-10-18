У дитячому садку Києва побили дитину: поліція почала розслідування (фото)

Матiр постраждалої дитини звинувачує в події виховательку Світлану Нікітіну. Батьки з донькою пройшли судово-медичну експертизу, яка і повинна буде розкрити правду про подію. Керівництво дошкільного навчального закладу відмовилося коментувати інцидент.

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У поліції зайнялися розслідуванням за фактом побиття дитини в одному з дитячих садків української столиці. Про це повідомили у пресслужбі київської поліції 18 жовтня.

Сталася НП в одному з дошкільних закладів. До Голосіївського управління поліції звернулися батьки маленької дівчинки, які стверджували, що вихователька завдала тілесних ушкоджень дитині.

"Як стало відомо, батьки виявили на шиї дитини подряпини та синці. Поліцейські задокументували звернення та надали батькам дитини направлення на проходження судово-медичної експертизи. Для з'ясування всіх обставин події та роботи з сім'єю були також залучені співробітники ювенальної поліції", — йдеться в повідомленні.

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Відомості за вказаним фактом побиття дитини було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 125 статтею Кримінального кодексу України. Після того як слідство отримає перші результати експертизи, правопорушення можливо перекваліфікують.

Побиття дитини в дитячому садку: подробиці

Матiр постраждалої дівчинки Анастасія Настека в коментар і"РБК-Україна" поділилася деякими подробицями інциденту. Сталося все в державному дитячому садку №513, куди маленька дівчинка почала ходити у вересні.

За словами батьків, її дитину побила одна з виховательок — Нікітіна Світлана Федорівна.

Поліція зайнялися розслідуванням справи про побиття дитини в дитячому садку Фото: РБК-Україна

"Я відвезла дитину в садок без пошкоджень. Уже о 10 ранку вихователька мені передзвонила, що вона випадково подряпала дитину нігтем. Але зараз усе добре, бо рани замазали зеленкою. О 15-й годині чоловік забрав дитину. Вихователі одягли доньці іншу кофтинку з високою шиєю і він нічого не побачив", — розповідає Анастасія Настека.

Удома дівчинка вже почала розповідати, що вихователька їй закривала рота руками і вдарила. У результаті на шиї були не подряпини, згадує мати дівчинки, а цілі гематоми. На гарячій лінії 102 їм сказали одразу ж звертатися в поліцію, хоч і там виникли проблеми.

"У поліції ми написали заяву, але нам відмовили надати направлення на судмедекспертизу через недостатню кількість доказів, але ми наполягли. У четвер вранці ми таки її зробили. Після поліції до нас приїхала лікарка і вона зафіксувала, що це гематома шийного відділу", — додала Анастасія Настека.

Побиття дитини в дитячому садку: реакція керівництва садка

В освітньому дошкільному закладі підтвердили, що громадянка з ім'ям Нікітіна Світлана Федорівна справді в них працює, проте жодних коментарів із цього приводу більше не прозвучало.

"У телефонному режимі я коментувати нічого не коментуватиму, поки що жодної інформації надати не можу", — відповіла директорка закладу Капустян Людмила Михайлівна.

Нагадаємо, 14 вересня повідомлялося, що у Львівській області батьки школярів побили директора школи, який виявився прихильником УПЦ. Батьки звинувачують керівника навчального закладу в селі Верхня Яблунька в пропаганді ідей "русского міра" та булінгу учнів.