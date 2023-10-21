З Харкова до Дрогобича: волонтер подолав 1091 км на велосипеді заради допомоги ЗСУ (відео)

Спочатку Олександр планував зібрати 1 091 000 гривень, але за підсумком сума вийшла в два з гаком рази меншою. Однак і ці гроші вже розподілені.

Related video

Харківський актор, гуморист, ведучий "Радіо Накипіло" і волонтер Олександр Сердюк подолав на звичайному міському велосипеді 1091 кілометр, доїхавши на ньому з рідного міста до Дрогобича Львівської області, щоб зібрати гроші для українських захисників, передає "Суспільне".

Свою подорож на 10-річному велосипеді Bergamont, який харків'янин ласкаво називає "ластівкою", він розпочав 1 жовтня. Про поїздку чоловік розповідав у соцмережі, показуючи всі етапи шляху. Спочатку метою було зібрати 1 091 000 гривень.

За його словами, їхати було "весело і боляче".

"Найголовніша порада: якщо кажуть їхати 30-50 кілометрів на день, то треба їхати 30-50 кілометрів на день, а не 115 кілометрів у перший день. Потім коліна 4 дні відходять, а ти й далі їдеш по 100 км. Мені був цікавий маршрут, я поставив пішохідний, він ближче, але скрізь села і ліси. Вночі в ліс заїжджаєш, я дуже боюся лісів, якщо чесно, заїжджаєш у ліс вночі і думаєш: ну все, у тебе немає шансів", — розповів Олександр журналістам.

Сердюк зізнається, що траплялися й труднощі, а місце для ночівлі доводилося шукати в дорозі. Найбільше він не любив ліси та дерев'яні мости.

"Їхав з Охтирки і я не взяв воду... І хоп — ти вже в полі їдеш і ні води, ні їжі. Якимось дивом через 25 кілометрів у полі на бездоріжжі побачив намет, де продається шашличок. Попросив і води, і шашлику, і все, що у вас є", — згадує він.

За 16 днів волонтер проїхав 11 областей і зібрав 330 тисяч гривень. Ще 50 тисяч приніс розіграш книги з автографом Сергія Жадана.

"Для мене ця поїздка була важливою ще тим, що пов'язала два рідні міста... Їхав із дому додому. Харків — рідне місто, Дрогобич — став рідним. Так воно й відчувалося. Адже саме з Дрогобича і з Харкова йшла найбільша підтримка... Хочеться, щоб ця ниточка між сходом і заходом перетворювалася на канат, який тримає державу і не ділить її. Досі, наче в тумані, після поїздки, коли не встаєш зранку, не крутиш педалі, не шукаєш, де заночувати, не прокладаєш маршрут і не матюкаєш вітер чи дощ. Відпочинку не буде. Уже завтра вирушаю на благодійні концерти. Та він і не потрібен. Ця поїздка була найкращою терапією, де я говорив із собою, слухав себе і подорожував найкращою країною у світі", — написав Сердюк після закінчення маршруту.

Зібрані гроші чоловік уже розпланував для різних бригад. Гроші підуть на закупівлю тепловізорів, теплих речей і взуття, ремонт автомобілів, збір на пікап і багато іншого, чого потребують українські захисники.

На цьому Олександр вирішив не зупинятися і на сторінці в соцмережі оголосив аукціон, де має намір розіграти велосипед. Він хоче зібрати 160 тисяч гривень на моторний човен для захисників на Херсонському напрямку.

"Усі скидають на "банку" по 300 гривень і за три тижні переможець отримає "ластівку" — мій велосипед", — каже Олександр. Переможця він має намір оголосити 10 листопада.

Раніше Фокус писав, як волонтери створили для ЗСУ унікальну зброю проти дронів.