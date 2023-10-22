"Пісню замовив військовий": на вечірці в Кіровоградщині танцювали під "Калинку-малинку" (відео)

У поліції зазначили, що вечірка відбулася не під час комендантської години. Правоохоронці проводять перевірку за фактом публічної трансляції російськомовного контенту.

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У місті Олександрія Кіровоградської області один із кафе-барів влаштував дискотеку, де відвідувачі веселилися під російську пісню "Калинка-малинка". Кадри з вечірки з'явилися в мережі та спровокували скандал.

На відео можна побачити й почути, як гості кафе-бару танцюють під музику країни-агресора. Коментатори в мережі обурилися, чому подібне відбувається на другому році повномасштабної війни.

Правоохоронці зареєстрували цю подію 20 жовтня, повідомляє "Суспільному" речниця поліції області Віталіна Бевзенко.

За її словами, вечірка відбулася не під час комендантської години.

"За фактом публічної трансляції російськомовного контенту поліція проводить перевірку. За її результатами матеріали направлять уповноваженому із захисту державної мови", — додала Бевзенко.

У діджея пісню "замовив військовий": що каже адміністратор закладу

Журналісти поспілкувалася по телефону з адміністратором закладу Іядом. Зазначають, що своє прізвище він вирішив не назвати.

За його словами, у діджея цю пісню замовив військовий.

"Він підійшов до нього та сказав, що в брата день народження і хоче зробити своєрідний подарунок йому", — розповідає адміністратор кафе-бару.

Він заявляє, що діджей "не хотів відмовляти військовому".

"Коли я почув, що лунає російська пісня, я підбіг до діджея та вимкнув цю пісню. Ця пісня навіть не лунала до кінця. Більше такого не станеться", — запевнив співробітник закладу.

Він додавав, що з діджеєм провели бесіду, а в списку закладу є лише закордонні й україномовні пісні.

Нагадаємо, раніше LVIV.MEDIA повідомили, що колишня працівниця Львівського територіального управління ДБР Роксолана Москва, яка прославилася своїм розкішним весіллям із колишнім прокурором, придбала новий автомобіль Audi Q8, обіймаючи державну посаду.