"Попри війну та обстріли": у КМВА розповіли, чи встановлять ялинку в центрі Києва

На Софійській площі встановлюють новорічну ялинку протягом багатьох років. У КМВА вважають це традицією, яку потрібно дотримуватися.

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Керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що цього року на Софійській площі можуть встановити новорічну ялинку. Про це він повідомив в інтерв'ю ТСН.ua.

"Попри усе — війну, обстріли, відключення світла. Традиції треба берегти", — сказав Сергій Попко.

Він наголосив, що протягом багатьох років на Софійській площі встановлюють новорічну ялинку. Зокрема, минулого року вона також була. Зі слів Попка, цього року ялинка також повинна стояти в центрі Києва, якщо не буде форс-мажорів та інших обставин.

Сергій Попко додав, що до будь-яких рішень потрібно підходити з холодною головою, тому з питанням про ялинку варто дочекатися зими.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року в Київській області заборонили використовувати новорічну ілюмінацію, зокрема гірлянди та світлові декорації. Тоді заборона стосувалася комерційних, державних та муніципальних об'єктів. За інформацією ОВА, відповідне рішення було пов'язане через жорсткий режим економії електроенергії.

У червні ЗМІ повідомили, що у Великій Британії в одному з міст не прибрали ялинку через те, що на ній мешкав лісовий голуб. Журналісти зазначили, що міська рада повинна була прибрати ялинку в січні, проте згідно з Законом України про дику природу та сільську місцевість 1981 року заборонено брати, пошкоджувати або руйнувати гнізда будь-яких диких птахів.