Потепліє до +22 градусів: синоптикиня розповіла про погоду на завтра (карта)

Синоптикиня Наталка Діденко попередила про зміну погоди, яка може вплинути на самопочуття та спровокувати головний біль і судинні загострення.

Related video

У вівторок 24 жовтня в Україні температура повітря підніметься до 22 градусів тепла. Про прогноз погоди на завтра розповіла це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму Telegram.

"Вівторок в Україні очікується помірно теплим", — сказала Наталка Діденко.

Вона зазначила, що впродовж дня температура повітря буде в мережах 12-17 градусів тепла, тоді як на півдні очікується від 16 до 22 градусів, а на північному сході від 10 до 13 градусів. Зі слів синоптикині, переважатиме суха погода, проте вранці будуть тумани. Проте в північних областях можливий невеликий дощ.

У середу 25 жовтня в Україні збільшиться кількість дощів, а на півночі знизиться температура повітря. Синоптикиня попередила, що вітер може досягти штормових значень.

"Зміна погоди, пов'язана із візитом циклону та атмосферних фронтів, може впливати на самопочуття, провокувати головний біль та судинні загострення", — попередила Діденко.

Вона додала, що до кінця тижня погода буде вологою, проте не критично холодною. Вдень очікується від 10 до 14 градусів, проте в південній частині буде тепліше.

Погода в Києві та області

У Києві 24 жовтня прогнозується місцями слабкий дощ. Температура повітря протягом дня буде близько 13 градусів тепла. В середу 25 жовтня у столиці можливий дощ та похолодання з вітром.

Погода на 24 жовтня

Нагадаємо, протягом 16-17 жовтня гору Пів Іван Чорногірський засипало снігом. Станом на ранок 17 жовтня температура повітря була -6 градусів, а видимість — не більше за 30 метрів.

6 жовтня військовий оглядач і редактор "Воєнного Фокусу" Ігаль Левін розповів, що погодні умови не зупинять український контрнаступ. З його слів, погода вплине на бойові дії, проте наступ ЗСУ продовжуватиметься, адже Україна використовує штурмові групи, які не залежать від того, в якому стані поле.