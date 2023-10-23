Потеплеет до +22 градусов: синоптик рассказала о погоде на завтра (карта)

Синоптик Наталья Диденко предупредила об изменении погоды, которая может повлиять на самочувствие и спровоцировать головную боль и сосудистые обострения.

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Во вторник 24 октября в Украине температура воздуха поднимется до 22 градусов тепла. О прогнозе погоды на завтра рассказала это сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram.

"Вторник в Украине ожидается умеренно теплым", — сказала Наталка Диденко.

Она отметила, что в течение дня температура воздуха будет в сетях 12-17 градусов тепла, тогда как на юге ожидается от 16 до 22 градусов, а на северо-востоке от 10 до 13 градусов. По словам синоптика, будет преобладать сухая погода, однако утром будут туманы. Однако в северных областях возможен небольшой дождь.

В среду 25 октября в Украине увеличится количество дождей, а на севере снизится температура воздуха. Синоптик предупредила, что ветер может достичь штормовых значений.

"Изменение погоды, связанное с визитом циклона и атмосферных фронтов, может влиять на самочувствие, провоцировать головную боль и сосудистые обострения", — предупредила Диденко.

Она добавила, что до конца недели погода будет влажной, однако не критично холодной. Днем ожидается от 10 до 14 градусов, однако в южной части будет теплее.

Погода в Киеве и области

В Киеве 24 октября прогнозируется местами слабый дождь. Температура воздуха в течение дня будет около 13 градусов тепла. В среду 25 октября в столице возможен дождь и похолодание с ветром.

Погода на 24 октября

Напомним, в течение 16-17 октября гору Пев Иван Черногорский засыпало снегом. По состоянию на утро 17 октября температура воздуха была -6 градусов, а видимость — не более 30 метров.

6 октября военный обозреватель и редактор "Военного Фокуса" Игаль Левин рассказал, что погодные условия не остановят украинское контрнаступление. По его словам, погода повлияет на боевые действия, однако наступление ВСУ будет продолжаться, ведь Украина использует штурмовые группы, которые не зависят от того, в каком состоянии поле.