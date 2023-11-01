З яких джерел українці отримують актуальні новини, — дослідження

Переважна більшість українців воліють отримувати новини із соцмереж, причому найуспішнішою платформою після початку повномасштабної війни з Росією виявився Telegram. Сайти новин упевнено тримають друге місце серед джерел.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії більша частина українців віддає перевагу соціальним мережам як головному джерелу новин. Одне з найпопулярніших джерел — сервіс обміну миттєвими повідомленнями Telegram. Про результати дослідження "Українські медіа: ставлення та довіра у 2023 році" повідомила на пресконференції заступниця директора МНО Internews Оксана Майдан.

За словами Майдан, "українці значною мірою покладаються на Telegram-канали", обираючи джерело отримання новин після початку війни.

Результати опитування показали, що три чверті повнолітніх українців (76%) отримують новини із соціальних мереж. При цьому переважна більшість респондентів (87%) використовують для цього смартфони. А у віковій вибірці 18-35 років використання смартфонів становить уже 97%.

Також було підраховано, що 21% українців використовують як джерела новин і соцмережі, і телебачення.

Майдан також відзначила стрімке зростання популярності платформи Telegram. За її словами, два роки тому новини в Telegram читали лише 20% українців. Після початку війни в лютому 2022 року кількість споживачів новинного контенту Telegram різко підскочила втричі і продовжує впевнено зростати, становлячи наразі 72%.

На другому місці за популярністю опинилися сайти новин. Близько 40% респондентів повідомили, що отримують новини на веб-порталах улюблених видань.

"Попри тривалу війну, 25% українців висловили готовність платити за передплату на улюблені онлайн-медіа, і цей відсоток продовжує повільно зростати з 2021 року. Для українських медіа, які шукають додаткові фінансові ресурси через моделі членства, це важлива інформація, щоб зрозуміти, як краще скористатися цією можливістю", — зазначила Оксана Майдан.

Дослідження також показало стійке падіння популярності телебачення, радіо та друкованих видань. За період з 2015 по 2022 рік популярність цих джерел новин скоротилася в кілька разів:

телебачення — з 85% до 30%;

радіо — з 35% до 10%;

друкована преса — з 31% до 3%.

Дослідження "Українські медіа: ставлення та довіра у 2023 році" проводилося компанією InMind на замовлення міжнародної некомерційної організації Internews методом особистого інтерв'ю. В опитуванні взяли участь 3250 українців віком від 18 до 65 років.

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Раніше Фокус писав, що 69% людей у світі вважають, що їхні уряди повинні підтримувати Україну. За даними соціологів, найвищий рівень підтримки України показали жителі Португалії, Швеції, Австралії, Великої Британії та Канади.