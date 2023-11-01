Из каких источников украинцы получают актуальные новости, — исследование

Преимущественное большинство украинцев предпочитают получать новости из соцсетей, причем самой успешной платформой после начала полномасштабной войны с Россией оказался Telegram. Сайты новостей уверенно держат второе место среди источников.

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После начала полномасштабного вторжения России большая часть украинцев отдает предпочтение социальным сетям как главному источнику новостей. Один из наиболее популярных источников – сервис обмена мгновенными сообщениями Telegram. О результатах исследования "Украинские медиа: отношение и доверие в 2023 году" сообщила на пресс-конференции заместитель директора МНО Internews Оксана Майдан.

По словам Майдан, "украинцы в значительной степени полагаются на Telegram-каналы", выбирая источник получения новостей после начала войны.

Результаты опроса показали, что три четверти совершеннолетних украинцев (76%) получают новости из социальных сетей. При этом преимущественное большинство респондентов (87%) используют для этого смартфоны. А в возрастной выборке 18-35 лет использование смартфонов составляет уже 97%.

Также было подсчитано, что 21% украинцев используют в качестве источников новостей и соцсети, и телевидение.

Майдан также отметила стремительный рост популярности платформы Telegram. По ее словам, два года назад новости в Telegram читали всего 20% украинцев. После начала войны в феврале 2022 года количество потребителей новостного контента Telegram резко подскочило в три раза и продолжает уверенно расти, составляя на данный момент 72%.

На втором месте по популярности оказались сайты новостей. Около 40% респондентов сообщили, что получают новости на веб-порталах любимых изданий.

"Несмотря на длительную войну, 25% украинцев выразили готовность платить за подписку на любимые онлайн-медиа, и этот процент продолжает медленно расти с 2021 года. Для украинских медиа, которые ищут дополнительные финансовые ресурсы через модели членства, это важная информация, чтобы понять, как лучше воспользоваться этой возможностью", – отметила Оксана Майдан.

Исследование также показало устойчивое падение популярности телевидения, радио и печатных изданий. За период с 2015 по 2022 год популярность этих источников новостей сократилась в несколько раз:

телевидение – с 85% до 30%;

радио – с 35% до 10%;

печатная пресса – с 31% до 3%.

Исследование "Украинские медиа: отношение и доверие в 2023 году" проводилось компанией InMind по заказу международной некоммерческой организации Internews методом личного интервью. В опросе приняли участие 3250 украинцев в возрасте от 18 до 65 лет.

Напомним, в Украине снизилось доверие к телемарафону "Єдині новини". По данным социологов, за последние почти полтора года в Украине отмечается падение уровня доверия к централизованному вещанию и органам центральной власти.

Ранее Фокус писал, что 69% людей в мире считают, что их правительства должны поддерживать Украину. По данным социологов, самый высокий уровень поддержки Украины показали жители Португалии, Швеции, Австралии, Великобритании и Канады.