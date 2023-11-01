"Не стримала агресію": українка побила трьох працівників поліції

У жінки вдома намагались провести обшук, коли вона напала на правоохоронців. Від її рук постраждали капітан, старший лейтенант та підполковник поліції.

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Українка побила трьох поліціянтів у себе вдома. Про це відомо з ухвали Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 28 жовтня, оприлюдненої у держреєстрі.

Уродженку селища Ратне затримали напередодні. За даними суду, 27 жовтня у неї вдома проводили обшук, і жінка чинила активний опір. В результаті їй вдалося завдати "тілесні ушкодження" капітану, старшому лейтенанту та підполковнику поліції.

"Особа виявила високий ступінь неконтрольованої агресії до потерпілих, в тому числі пов’язаної з застосуванням фізичного насильства. Серед потерпілих є жінка, і ця обставина не стримала агресію підозрюваної", — зазначено в ухвалі.

У суді підозрюють, що українка "не втримається від спокуси" та спробує незаконно чинити тиск на правоохоронців, які постраждали, та свідків.

"Потрібен час для того, щоб підозрювана усвідомила неправомірність своєї поведінки, шкоду, яку вона наносить своєю поведінкою, в тому числі сама собі. Підозрювана в умовах, які зараз є в країні, має змогу переховуватися від слідства і суду, в тому числі за кордоном", — пояснили в суді.

Суд обрав для жінки запобіжний захід — домашній арешт до 26 грудня. Тепер вона має перебувати вдома з 22 до 6 годин щодня. Також її зобов’язали здати закордонний паспорт.

Чому у уродженки Ратного проводили обшук та хто вона, з документа не відомо.

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