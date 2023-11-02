"Зник у воді": на Полтавщині блискавка влучила в каное з підлітком (фото)

За даними слідства, негода застала групу з 5 осіб на водоймі. Вони вирішили повертатися до берега, після чого стався удар. Рятувальники продовжують пошуки неповнолітнього.

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Правоохоронці з'ясовують обставини зникнення неповнолітнього підлітка на водоймі в населеному пункті Горішні Плавні. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавської області 1 листопада.

Органи охорони здоров'я звернулися до поліцейських після того, як під час негоди на затоці "Барбара" блискавка влучила в навчальну групу місцевого яхт-клубу.

У той момент відбувалося тренування на каное і група з 5 осіб прийняла рішення повернутися до берега через погіршення погодних умов.

"У цей час у каное, в якому перебував неповнолітній, 2007 року народження, влучила блискавка. Унаслідок влучання блискавки неповнолітній зник у воді", — ідеться в повідомленні.

У Полтавській області блискавка вдарила по каное з людьми Фото: ГУ Нацполіціі в Полтавській області У Полтавській області блискавка вдарила по каное з людьми Фото: ГУ Нацполіціі в Полтавській області У Полтавській області блискавка вдарила по каное з людьми Фото: ГУ Нацполіціі в Полтавській області

На місце прибули пошукові групи, які й проводять необхідні заходи. Також там присутні водні поліцейські, співробітники ДСНС, муніципальна варта та громадськість.

Усі вище перелічені особи сприяють у пошуках хлопчика не тільки на воді, а й на березі, куди він міг вибратися після влучання блискавки. Станом на 22:06 за київським часом підлітка знайдено не було.

Слідчий підрозділ поліції під керівництвом Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 137 (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, якщо вони спричинили смерть неповнолітнього або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 27 червня повідомлялося, що в Росії блискавка вбила кримчанина, коли він біг дорогою. Удар прийшовся прямо в голову і від отриманих травм 49-річний чоловік помер на місці.