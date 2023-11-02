В Ужгороді 800 тисяч доларів витратять на ремонт пішохідного мосту

Очікувана вартість робіт сягне 31 мільйон 219 тисяч гривень. Аукціон щодо відбору виконавця планують розпочати 7 листопада.

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В Ужгороді Департамент міської інфраструктури замовив реставрацію пішохідного мосту, яка обійдеться в понад 31 мільйон гривень (близько 800 тисяч доларів). Про це свідчить інформація на сайті Prozorro.

Очікувана вартість проведених робіт сягне 31 мільйон 219 тисяч гривень.

Також на сайті зафіксовані звернення до Держаудитслужби стосовно недоцільного використання коштів під час війни.

Департамент міськінфраструктури Ужгорода замовив реставрацію пішохідного мосту

Що саме хочуть відремонтувати

Департамент міської інфраструктури Ужгорода визначив, що споруді потрібний капремонт. Про це йдеться в заявці про закупівлю.

"Капітальний ремонт пішохідного мосту пл. Театральна (коригування) у м. Ужгород" (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)", — зазначили в заявці у департаменті.

Ще 2021 року точилися дискусії щодо ремону пішохідного мосту в Ужгороді. Тоді у коментарі "Суспільному" архітектор Петро Сарваш розповів, що обрати між реконструкцією та капремонтом має комісія з інструментально-технічного обстеження. За словами фахівця, на таких архітектурних конструкціях інструментально-технічне обстеження мають проводити щороку.

Тріщини на пішохідному мосту в Ужгороді

Сарваш впродовж двох років працював головним архітектором Ужгорода. За його словами, за час його роботи ремонт пішохідного мосту не робили.

"Рано чи пізно доведеться зробити капітальний ремонт. Наскільки мені відомо, його покрівля є на металевих листах, закатаний асфальт, щоб полегшити його, бо були спроби, щоб на нього викласти бруківку, то заважка. Він на шарнірних опорах. Це конструкція, яка постійно живе. Це треба постійно займатися інструментально-технічним обстеженням", — зазначав архітектор у 2021 році.

Історія ужгородського мосту

Пішохідний міст в Ужгороді збудували близько 16-17 століття. Спочатку він був з дерева. А у 1898 році звели на його місті кам’яний. Тоді він слугував переправою для транспорту та людей.

Під час Другої світової війни у 1944-му його підірвали під час відступу угорських і німецьких військ.

Зазначимо, що пішохідний міст з'єднує дві набережні, де розташована Липова алея — найдовша у Європі. Від 2010 року міст облаштовують міні-скульптурами, які прямо чи опосередковано пов'язані з Ужгородом або Закарпаттям.

Нагадаємо, 28 вересня колонія на Львівщині, в якій утримують російських полонених, уклала контрактів на майже 1 млрд гривень. Там полонених російських осіб годують салом, загущеним молоком, цукерками, м'ясопродуктами, супами-пюре. Ціни на товари, що закуповує заклад, на кілька відсотків вищі за ціни, вказані на торгівельних майданчиках в мережах.

А наприкінці серпня 2023-го у Закарпатській області заявили про капітальний ремонт дороги місцевого значення вартістю майже 600 мільйонів гривень. Ця новина призвела до скандалу у соцмережі.