Нардепу, якого підозрюють у розкраданні 123 мільйонів, призначили заставу

Роберта Горвата підозрюють в організації земельної оборудки на 123 мільйона гривень.

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Вищий антикорупційний суд призначив заставу 28,6 мільйона гривень народному депутату від групи "Довіра" Роберту Горвату, якого підозрюють у корупційній діяльності, а саме, привласненні державної землі площею понад 320 га вартістю 123 мільйони гривень. Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

Рішення суд ухвалив 6 листопада.

Також депутат зобовʼязаний:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не виїжджати з України без дозволу;

повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи;

не спілкуватися з іншими фігурантами справи;

здати закордонний паспорт.

Земельна схема на 123 мільйони гривень

25 жовтня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру чинному народному депутату, який організував схему, як заволодіти 320 гектарами землі на 123 мільйони гривень

Видання"Бабель" із посиланням на джерела повідомляє, що цей депутат — Роберт Горват з групи "Довіра".

Нагадаємо, у Міноборони розповіли про нове агентство, яке займатиметься всіма закупівлями для відомства та його підрозділів за зміненими правилами торгів, щоб унеможливити корупцію і перебої в поставках.