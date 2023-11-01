"Корупція неможлива": з грудня харчування для ЗСУ закуповуватиме "Держоператор тилу"

За словами заступника міністра оборони Дмитра Клименкова, нове агентство займатиметься всіма закупівлями для відомства та його підрозділів за зміненими правилами торгів, щоб унеможливити корупцію і перебої в поставках.

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В Україні з 1 грудня запрацює нове агентство закупівель "Державний оператор тилу". Його основним завданням буде забезпечення безперебійного постачання харчування для ЗСУ. Про це розповів заступник міністра оборони України Дмитро Клименков на брифінгу "Укрінформу".

"У правилах торгів ми ввели деякі зміни, щоб не було перебоїв у постачанні харчування і головне — щоб унеможливити корупцію. По-перше, з грудня цього року всіма закупівлями Міноборони займатиметься агентство "Державний оператор тилу". Це наш новий інструмент у закупівлях, який повністю візьме на себе весь функціонал. Його працівники аналізуватимуть ринок, дивитимуться ціни, спілкуватимуться з виробниками, постачальниками напряму, будуть їх оцінювати, дивитимуться на їхню історію та ухвалюватимуть відповідальні рішення щодо проведення тендерних закупівель", — зазначив Клименков.

Заступник міністра розповів, що команда нового оператора закупівель перебуває в процесі формування, а її кістяк уже вивчає ринок, щоб запрацювати на повну потужність із 1 грудня.

За словами Клименкова, для повноцінного старту "Держоператора тилу" потрібно ще ухвалити дві урядові постанови, що регулюють його діяльність і повноваження. Одну з них Кабмін розгляне на найближчому засіданні, а другу буде ухвалено протягом двох тижнів.

Клименков уточнив, що листопад буде перехідним періодом, на час якого Міністерство оборони запровадило тимчасові зміни до порядку закупівель.

"До грудня ми запровадили тимчасові зміни до порядку закупівель. Разом із громадськістю, Антикорупційною радою, антикорупційною системою та аудитом Міноборони ми розробили, проаналізували і ввели деякі запобіжники. Цього разу ми оголошуємо торги на харчі не на пів року, а на 3 місяці 2024 року, тобто з січня по березень включно", — розповів Клименков.

Заступник міністра додав, що другим запобіжником стануть вимоги щодо стелі цін на продукти харчування.

Нагадаємо, ЗМІ виявили партію одягу для ЗСУ, на якій "наварили" майже $300 тисяч. Журналісти з'ясували, що у 2022 році закупівельники Міноборони придбали зимові куртки за ціною літніх, до того ж дорогою з Туреччини в Україну вони подорожчали втричі.

Раніше Фокус писав, що ЗСУ хотіли поставити неякісні продукти на 430 мільйонів. В Офісі генпрокурора розповіли, що угоду було укладено між міністерством і комерційним товариством. Те, що продуктові набори не відповідали нормам, було доведено в суді.