Очікується сніг: синоптики дали прогноз на 9 листопада (карта)

9 листопада очікується північно-західний вітер, пориви якого досягатимуть 5-10 метрів за секунду, тоді як в східних областях можливі — до 15-20 метрів за секунду, розповіли синоптики.

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У четвер 9 листопада в Україні очікується переважно суха погода, проте в деяких регіонах можливі опади. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму Telegram.

"9 листопада в Україні циклон вже не порядкуватиме, він піде за межі, лише затримавшись вночі на сході та південному сходу, де ще поналиває дощів", — сказала Наталка Діденко.

Вона зазначила, що у четвер в Україні буде сухо, проте вдень на півночі та в центрі можлива волога погода. Температура вдень становитиме від 7 до 12 градусів тепла, тоді як у південній частині повітряна прогріється до 15 градусів тепла.

Зі слів синоптикині, у східних регіонах очікуються пориви північно-західного вітру, які досягатимуть 15-20 метрів за секунду.

За прогнозом Укргідрометцентру, в четвер буде хмарна погода з проясненнями. Вночі очікуються помірні дощі в південно-східній частині та Харківській області, тоді як на решті території — невеликий дощ, а в Карпатах — з мокрим снігом. Вдень істотних опадів не передбачається, лише в східних областях можливий невеликий дощ.

Синоптики розповіли, що очікується північно-західний вітер, пориви якого досягатимуть 5-10 метрів за секунду, а вдень у східних областях місцями можливі — до 15-20 метрів за секунду. Вночі температура повітря становитиме 3-8 градусів тепла, а в південних та східних областях до 11 градусів, у західних — стовпчики термометрів покажуть від 0 до 5 градусів тепла. Вдень буде від 7 до 12 градусів, а на півдні від 10 до 15 градусів..

Прогноз погоди на 9 листопада

Прогноз погоди в Києві

У столиці істотних опадів не передбачається, тоді як максимальна температура повітря буде близько 8-10 градусів, розповіла Наталка Діденко. У п'ятниці 10 листопада буде сухо, тоді як в суботу 11 листопада — очікуються дощі.

Синоптики Укргідрометцентру повідомили, що в Київській області очікується хмарна з проясненнями погоди. Вночі можливий невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Очікується північно-західний вітер, 5-10 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 3 до 8 градусів тепла, а вдень від 7 до 12, у Києві вночі буде від 5 до 7, а вдень від 8 до 10 градусів.

Нагадаємо, у листопаді середня місячна температура повітря складе близько 2-7 градусів тепла. Синоптики розповіли, що така температура є близькою до норми.

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